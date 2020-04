Opinión 28-04-2020

¿Cuarentena exagerada?



El fin de semana, madrugué para ver una rosa de otoño que hace pocos días era un hermoso botón de rosa colorada.

Anoche no dormí plácidamente, pues la lluvia caía copiosamente casi con furia, pero la flor era feliz, porque hacía mucho tiempo que solo recibía agua por conductos artificiales.

Fui al centro de mi ciudad obligadamente usando mascarilla que al respirar empañaba mis lentes ópticos. Un noventa por ciento usando esta en distintos diseños y colores. Pocos me saludaron y la verdad no los conocía y ellos tampoco. Parecíamos asaltantes o desfilando en una fiesta primaveral. Pero, el caminar era desconfiado y con temor a rosarnos.

En el aire flotaba el silencio con olor a muerte.

Noticias en la prensa, radio y televisión. Comentarios sobre el aumento de víctimas por efectos del COVID-19.

El ministro de salud anunciando nuevas medidas sanitarias y de cuarentena.

Entonces me acordé de mi amigo Benancio, y decidí ir a su solitario domicilio… confieso que me encaminé desconfiado, pues se aconseja no circular innecesariamente.

Las vacías veredas me mostraban más distantes las cuadras. Y es obvio, pues hay que considerar los años que hacen el caminar más lento y flojo. Además, teniendo presente que la soledad circula por las calles desiertas y silenciosas, logrando monótono el andar.

Imaginé una ciudad fantasma o quizás mi existencia terminada.

Pero, llegué. Insistí llamando reiteradamente, incluso golpeando en la puerta y rejas del antejardín. Nadie respondió. Miré hacia los ventanales con sus cortinas sin movimiento, parecían congeladas. Benancio no miraba tras ellas.

Unas rosas de pétalos caídos acusaban su agonía, en tanto unas calas blancas, ofrecían velatorio.

Cuando ya me daba por vencido, en una casa distante asomó una señora de rosadas mejillas, ojos grandes y risueños.

Acercándose consultó: - ¿Busca a Don Benancio?

Respondí afirmativamente, a lo cual replicó con vigor y entusiasmo.

- ¡Se lo llevaron a Santiago!

- ¡No me diga que se contagió con el coronavirus!

- ¡No señor! Venga, le contaré con calma… Desde que se inició el brote de esta condenada epidemia, su familia por precaución decidieron aislarlo y para no exponerlo a contagio lo encerraron con llave y una “nana” estaba encargada de traerle comida a diario, dejándole en el antejardín su bolsa. Al retirarse le lanzaban un silbido.

Totalmente incomunicado, ni siquiera los familiares le visitaban. Tal vez por entre las cortinas contemplaba en silencio a quien le dejaba sus provisiones.

La vecina parecía no simpatizar con aquella familia, ya que se excedía en su comentario. Sus mejillas se encendían cuando notaba mi preocupación.

Tuve que apelar a una excusa para retirarme…

- ¡Déjeme terminar! Usted no lo va a creer. Alguien le sugirió a la nana que después del silbido observara escondida como recogía los alimentos el anciano Benancio.

Por entre la tupida reja de metal y madera observó con sorpresa y susto cómo el anciano lentamente abría la puerta de casa hacia el jardín, saliendo “en cuatro patas” dirigiéndose hacia su colación y luego con los dientes agarraba la bolsa, regresaba de la misma manera al interior, cerrando la puerta con uno de sus pies.

Me despedí incrédulo, preguntando:

- ¡Y usted nunca lo sintió ladrar?



(Carlos Yáñez Olave

Escritor)