Crónica 08-08-2020

Cuatro grupos interesados presentaron sus ofertas técnicas y económicas en licitación de Hospitales Red Maule



El próximo paso es la apertura de ofertas económicas, que está prevista para el jueves 27 de agosto.

Ayer al mediodía, se realizó la recepción de ofertas técnicas y económicas del grupo de hospitales Red Maule, que integran tres recintos de mediana complejidad que se construirán en las comunas de Cauquenes, Constitución y Parral. En la ocasión, se recibieron cuatro ofertas correspondientes a Obrascón Huarte Lain S.A (OHL), Agencia en Chile; Consorcio Sacyr, Acciona Concesiones S.L. y Consorcio Iberoasiático.

La Red Maule es el primer proyecto del llamado a licitación del Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud, el que comprende el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de los edificios, además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario clínico y no clínico. Es decir, en este esquema no se contempla la entrega de otros servicios como alimentación y lavandería, por parte del adjudicatario del contrato.

La Directora General (s) de Concesiones, Marcela Hernández, destacó el interés manifestado por los oferentes e indicó “que estas obras no sólo son importantes porque vienen a entregar mejores instalaciones para la atenciones de salud de los habitantes de las comunas beneficiadas, sino que también implicarán un gran aporte en materia de empleabilidad, pues suponen la creación de alrededor de 1.500 empleos directos al año en la región”.

La concesión de la Red Maule involucra una inversión de UF 6.634.394 (US$244 millones aproximadamente), que permitirá atender a una población de 174 mil habitantes de las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Constitución, Empedrado, Parral y Retiro. Los establecimientos aportarán 368 camas, en una superficie estimada total de 157 mil m2, que funcionarán en modalidad de red, articulando la referencia de pacientes a hospitales de mayor complejidad, de tal forma que el hospital de Constitución se apoyará en el Hospital de Talca, y los hospitales de Cauquenes y Parral en el Hospital de Linares.

El Hospital de Cauquenes tendrá capacidad de 136 camas para atender a una población estimada de 59 mil personas. En tanto, el recinto de Constitución dispondrá de 111 camas para una población estimada de 57 mil personas y el Hospital de Parral contará con 121 camas para beneficiar a una población de 58 mil personas.

Los nuevos recintos permitirán entregar servicios de hospitalización con altos estándares y aumentar la oferta ambulatoria de especialidades médicas y diagnósticas, así como la creación de unidades médicas propias de diálisis y salud metal.

Se estima que este proyecto sea adjudicado durante el cuarto trimestre de este año y la etapa de diseño y construcción se prevé se extienda por cuatro años, por lo que se espera que la puesta en servicio sea durante el segundo semestre de 2024. Es importante indicar que las empresas participantes se encuentran en el Registro Internacional de Precalificación para este Segundo Programa de Concesiones de Establecimientos de Salud.