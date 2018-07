Crónica 01-07-2018

Cuatro magistrados del Poder Judicial se unieron para crear libro de poemas

Una inédita publicación hicieron cuatro jueces de la sexta región, los que luego del trabajo de un año, vieron a la luz su obra literaria: “Duda”; un libro de poemas, donde reflejan sus vivencias personales, llevadas a las letras con un lenguaje sencillo y directo que aspira a convertirse en toda una celebridad en el mundo literario, especialmente por su contenido cercano y afable y estar escrito por representantes del Poder Judicial.

En el lanzamiento participó la Ministra de la Corte, Ana Gloria Chevesich, quien junto con destacar el lanzamiento del libro, indicó que se trata “de un bonito trabajo que están haciendo los jueces para sacar adelante otras iniciativas muy interesantes. Da gusto porque salen del trabajo aparentemente frío de un tribunal para sacar adelante todas sus iniciativas y lo que están pensando en su vida”.

La titular de la Corte Suprema agregó que “(los jueces), nos vemos fríos, a lo mejor distantes, pero todos somos como todas las personas, con sentimientos, y que lo expresen… Cómo decía Víctor Ilich, esto también es exponerse a que te critiquen, pero es una bonita actividad, realmente digno de felicitarlos”.

Rocío Castelló Cordero, es la única representante femenina de los autores del libro; especialmente emocionada al recordar a su padre, fallecido hace un tiempo, dedicó esta obra a su familia presente en el evento, resaltando que “nunca cuatro jueces han escrito en Chile de manera conjunta una misma obra, y al parecer en ninguna parte del mundo. Veamos que dicen los demás, que dicen los jueces, los abogados, pero también la gente común, que opinan los demás”.

A esta coautora, sus pares le reconocen la constancia y empuje para sacar adelante el libro. “Es una forma de acercarnos a la ciudadanía. Es importante realizar este tipo de cosas, además que nos distiende, nos permiten ser más lúdicos y menos estructurados”.

La actividad estuvo marcada por la presencia de familiares, magistrados, docentes de los jueces autores del libro y el recuerdo de quienes ya partieron y no alcanzaron a ver concluida la obra.

Para Víctor Ilich, uno de los coautores del libro, “fue un momento que se vivió con el corazón hinchado de alegría por ver el resultado, y por ver a mis colegas, amigos, y compañeros de trabajo del día a día, estar también disfrutando este momento, y que ellos puedan saber que es importante la opinión que ellos tienen, que la pueden plasmar también de otra forma distinta a una sentencia, que puede ser un medio también la literatura”.

La obra fue presentada por el escritor, y también Magistrado, Roberto Vergara, quien describió su participación en la actividad como “un agrado y un tremendo desafío, porque significa el presentar el libro de cuatro colegas y además no sólo un libro que tiene que ver con la Justicia, sino que también con la literatura, con la poesía, con lo que es la crónica, la ironía. Una visión novedosa, acerca de lo que es la función jurisdiccional, una visión desde otra perspectiva que no es la tradicional, y eso es un tremendo desafío para un presentador, ya que uno se pregunta, de qué manera comprende quizás todo lo amplio y todo lo profundo y significativo que es el libro. Es un libro que de alguna manera está vivo, y que va cambiando, transformándose, en un libro dinámico en esa perspectiva, y eso es un tremendo logro y mérito, sobre todo para cuatro personas que por primera vez se juntan, donde tres de ellos no hacen literatura y que se junten en este mismo objetivo”.

Patricio Acevedo, también coautor, se mostró emocionado “por este trabajo de casi un año; un proyecto que culmina de esta manera; con la gente que queremos, nuestros superiores en el Poder Judicial. Estamos muy contentos con este lanzamiento.

Agradecimientos especiales para quienes motivaron a seguir adelante, tuvo Rodrigo Gómez, quien agradeció el apoyo de sus colegas para no decaer en este especial desafío que se convirtió en “un verdadero desafío muy interesante y donde aprendimos mucho. Quizás la gente piense que los jueces tenemos facilidad para escribir, pero la verdad es que hasta por ahí no más, porque nosotros redactamos sentencias, razonamos, razonamos en base a los argumentos, pero algo de estilo literario, utilizando metáforas, y diversas otras herramientas de lenguaje, ya son palabras mayores”.

Un guiño al famoso cuento de Monterroso: el más breve de la literatura del siglo pasado; cómo un hecho deleznable puede ser apreciado según las circunstancias, y cuando ellas son cotejadas según la perspectiva de la víctima o del acusado las conclusiones llegan a ser tan diametralmente opuestas; un supuesto abuso sexual de un padre respecto de su hija pequeña en un contexto intrafamiliar, inmigrantes todos, con las naturales versiones antagónicas de los personajes; o una sospechosa eximente de responsabilidad en un femicidio son sólo parte de las ideas que abordan las creaciones literarias.

El libro considera varios textos, y combina vivencias que por mucho tiempo han acumulado en su trabajo en el ámbito penal, con el trabajo acucioso del arte de las letras.