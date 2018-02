Nacional 14-02-2018

Cuatro muñecos colgados desde el puente Condell para exigir pena de muerte a abusadores sexuales

“Pedófilos muertos, problema resuelto” fue la consigna que apareció en el lienzo de la intervención realizada en el llamado “Puente de los enamorados” en Providencia, Santiago. La imagen era cruda: se veían cuatro figuras humanas colgando del cuello.



La acción fue adjudicada por el “Movimiento Social Patriota” a través de su cuenta de Twitter, donde además indicaron que pegaron papelógrafos en distintas partes de la capital exigiendo “un castigo ejemplificador y por toda la vida a quien atente contra la inocencia de nuestros hijos”.



“Pedófilo muerto no abusa”, “la pedofilia es una enfermedad, el social patriotismo lo cura”, son parte de las consignas de este grupo, que según declaran, no son “ni de izquierda ni derecha”.



El tema volvió a la discusión con el caso de la pequeña Sophie, quien murió tras ser violada y quemada presuntamente por la pareja de su madre.



Los resultados de la encuesta Cadem dada a conocer este lunes arrojó que un 65% de las personas consultadas está de acuerdo con restablecer la pena de muerte. Sin embargo, Chile suscribió en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos -o denominado Pacto de San José-, bajo cuyas cláusulas no puede restablecerse la pena capital una vez que esta haya sido abolida, tal como ocurrió en 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.



Además de los muñecos colgados, pegaron papelógrafos y entregaron mensajes que alentaban a solucionar el problema de manera ejemplificadora.