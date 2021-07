Opinión 14-07-2021

CUBA LIBRE “AQUÍ Y EN LA QUEBRADA DEL AJÍ”

Más de 60 años de opresión llevan en Cuba con una dictadura de corte comunista que mantiene aislados a los habitantes de la isla… Esto tras la revolución cubana de que llegó a su fin a inicios de año 1959, lo que dio el paso al régimen comunista de los hermanos Castro -Fidel y Raúl-, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros…



Desde el domingo pasado miles de cubanos han salido a las calles, con las consignas “Abajo la dictadura” y “Patria y vida”, remedando el slogan “patria o muerte” que fue utilizado en la revolución cubana de hace más de 60 años.



Desde la provincia de Linares y desde el Maule Sur, somos parte de este mundo globalizado. Estamos muy pendientes de la realidad de esta isla, la que actualmente vive bajo una ideología obsoleta, con una postura de la “Guerra Fría”.



Y lo que partió como un reclamo por los apagones eléctricos, la falta de alimentos y la falta de vacunas contra el coronavirus, terminó siento un clamor de libertad de los habitantes de todo Cuba. Además, la crisis económica que lleva décadas en la isla se ha visto agravada por la pandemia, contingencia que ha golpeado fuerte al sector turístico, principal factor económico de la isla caribeña.



Pero eso no es todo. De manera paralela Chile tenemos un presidenciable representante del partido comunista, como Daniel Jadue, quien es defensor a ultranza de este controversial régimen que tiene a su gente viviendo en complejas condiciones… como se dice en buen chileno, “critica la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo”.



A modo de dato, organismos internacionales han criticado duramente la postura del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien ha instado a la gente a salir a las calles a defender la soberanía de Cuba… Desde Human Rights Watch, cuentan con datos de muchos detenidos arbitrariamente, heridos y agresiones a la prensa.



Siendo majadero reitero mi solidaridad con el pueblo cubano, porque en Chile, muchos apoyamos a los habitantes de Cuba, gente trabajadora que tiene coartada no sólo sus redes sociales, sino también su alegría y sus libertades, debido a una dictadura que lleva más de seis décadas en el poder, sumiendo a las personas en un mundo polarizado, con una mirada añeja, de la Guerra Fría, privando a su gente de una buena calidad de vida.



Hoy, cuan bebida cola con ron y hielo, desde Linares decimos fuerte y claro “Cuba Libre…”.



John Sancho, Administrador Municipal