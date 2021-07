Opinión 16-07-2021

Cuba Libre y Soberana



Sr. director, en la edición del día miércoles 14 del presente, en articulo denominado “Cuba Libre, aquí y en la quebrada del ají”, de autoría del Sr. John Sancho, administrador Municipal, quien hace alusión al candidato presidencial del pacto Chile Digno Daniel Jadue, mismo pacto que represento en el Maule Sur, razón por la cual apelo a mi derecho a réplica.

En primer lugar, llama la atención que el Sr. Sancho exprese la opinión del municipio en este tema, y digo que lo hace a nombre de la Corporación Municipal, ya que se identifica como “administrador Municipal” y no como persona natural. Seria bueno que precise en que condición opina.

Dicho lo anterior y entrando en el fondo del asunto, Sancho, por desinformación prefiero creer y no con el afán de mentir a la ciudadanía, imputa a Daniel Jadue una “defensa a ultranza” al gobierno cubano, desvirtuando las opiniones del candidato presidencial sobre los acontecimientos que están en desarrollo en la isla caribeña.

Desde Chile Digno y en forma particular nuestro candidato presidencial Daniel Jadue ha sido enfático en rechazar las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y bajo cualquier administración política y Cuba, aun cuando no le guste al Sr. Sancho, es parte de este mundo.

Llama la atención que el administrador municipal critica al gobierno cubano y lo responsabiliza de las condiciones en las que hoy vive su pueblo, que por cierto viven complejos momentos por ausencia de algunos tipos de medicamentos, pero nada dice del criminal bloqueo impuesto por los EEUU (rechazado por la gran mayoría de los países integrantes de las naciones unidas que año tras año han resuelto condenarlo y pedir su levantamiento) que ha impedido el ingreso de insumos médicos. ¿Qué opina el Sr Sancho de este hecho? ¿Considera una violación a los DDHH el negarle medicina a un país por que no nos gusta su régimen político? ¿Son responsables las autoridades cubanas de la falta de medicamentos que les impiden ingresar?

Sin la intención de parecer frívolos o indiferentes ante la realidad que viven otros pueblos, a nosotros los partidarios del candidato Daniel Jadue nos preocupa mas lo que sucede en Chile con la salud, la educación, vivienda y tantos otros temas de urgencia y esperamos que los cubanos resuelvan sus propias dificultades sin la intromisión extranjera.

Las violaciones a los DDHH lo son cuando las hay en cualquier parte del mundo y merecen ser repudiadas. Solo me consulto y aun no tengo respuesta, quizás en Sr, Sancho me podría responder ¿Cuántas víctimas de trauma ocular hay en Cuba a consecuencias de las manifestaciones del fin de semana? ¿Cuántas victimas de la violencia policial existen a consecuencia de esta legitima manifestación de los cubanos? Por lo que sé, no existen víctimas y espero el Sr. Sancho me corrija si es el caso.

Finalmente y teniendo en cuenta que, el objetivo de la presente nota, no es hacer una defensa del gobierno cubano, que dicho sea de paso, nos supera con creces en condiciones de vida de sus habitantes, lo que puede ser consultado en páginas internacionales de la UNICEF, FAO, OMS y las propias sesiones de la ONU, no puedo dejar de señalar que considero oportunismo político, el colgarse de un hecho noticioso para imputar a quien lleva las más amplias posibilidades de ser el próximo presidente de Chile, falsedades que afecten su electividad.

Reconocemos a Cuba como un país solidario, soberano y que sabrá resolver sus conflictos internos con respeto a la dignidad de su gente.



Lenin Fuentes Barros

Coordinador Chile Digno – Maule Sur