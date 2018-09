Cultura 07-09-2018

Cuenta – Cuentos, en Biblioteca Municipal

Desde la antigüedad, la oralidad es parte fundamental de las culturas. Todas las civilizaciones y épocas han contado con esos seres que deambulan entre los edificios, calles y espacios íntimos para narrarnos lo que no sabemos, lo que no existe y lo que pensamos imposible.

La Biblioteca de Linares no queda exenta de esto, las palabras florecen en las bocas de los y las cuentacuentos que nos visitan durante el año para tomarse un momento con los soñadores de toda edad, para compartir sus conjuros o para recibir a los nuevos iniciados.

Héctor García Nava, mexicano, es el responsable del proyecto e inspirado en el histórico Kamishibai japonés, que es el arte de narrar historias usando un artefacto conocido como Teatro de Papel, utilizado para llevar los cuentos de un lugar a otro.

Actualmente los dispositivos digitales permiten recrear algo parecido, aprovechando el gran alcance de las redes sociales para acercar el conocimiento y los relatos de distintas culturas a un público infantil que está cada vez más inmerso en las nuevas tecnologías.

Como parte de las actividades de difusión, Héctor García presentó la narración de 3 cuentos en la sala de lectura de los niños, a cuatro establecimientos educativos -en horarios diferidos y con una asistencia cercana a los 100 alumnos-, cuyas historias enfatizan valores como el desarrollo personal y la armonía con el medio ambiente. Los cuentos están pensados para niños entre 5 y 12 años, sin embargo el rango de edad no es excluyente ya que visualmente son aptos para ser comprendidas.

La actividad se inició ayer para culminar este viernes, para cursos invitados de los colegios España, Cordillera, Las Violetas y Jardín Infantil Dominga Cuéllar, quienes disfrutaron de estas narraciones, acompañados de sus respectivos profesores.