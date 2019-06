Opinión 26-06-2019

Cuenta pública, discapacidad solo una palabra (Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL)

En la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, el tema de la discapacidad fue mencionado en solo una ocasión; “también estamos trabajando en un nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria y en un Plan Nacional de Derechos Humanos, con atención especial en los grupos más vulnerables, como nuestros niños y adolescentes; personas privadas de libertad; pueblos originarios; personas con discapacidades; adultos mayores y los más pobres de nuestra sociedad” (Cuenta pública presidencial, 1 de junio de 2019)



Soy crítica de la postura de Gobierno. Colocar un título de derechos humanos a un plan, no resuelve la variedad de temas que cada uno de estos grupos de personas requieren enfrentar, y menos para 2 millones 600 mil personas con discapacidad. Esto no es hacer política pública, esto es solo titular para intentar decir mucho, y en la práctica, no decir nada.



Mi lectura es que la discapacidad no es un tema prioritario, como otros enumerados. Pero esto no es nuevo, en los gobiernos anteriores tampoco ha existido un verdadero interés, olvidándose que dar respuesta a derechos que hoy son vulnerados, no es un tema político o de coyuntura electoral, es un tema de Estado.



No quiero ser irónica, pero -como muchos se preguntan-, ¿será que uno tiene que tener un familiar con discapacidad para poner alguna prioridad a una política pública? Porque generar una ley de cuotas para personas con discapacidad, es un gran avance, lo he reiterado, pero es solo una arista y no nos podemos quedar solo ahí.



No puedo aceptar que más de 2 millones de chilenos sean absolutamente transparentes, ellos al igual que todos los que habitamos el país, necesitamos salud, educación, deporte, recreación, cultura… Más aún si esto golpea no solo a las personas con discapacidad. En cifras, si pensamos que cada grupo familiar está compuesto de al menos cuatro integrante, más de la mitad de Chile está directamente vinculado al tema. Por tanto, ser invisible o estar ausente, no solo es duro para la persona con discapacidad, sino también para sus familiares y amigos.



Debemos pensar y aplicar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y, por supuesto, mejorar el derecho a ser un ciudadano en igualdad de condiciones que el resto de los chilenos. Esta es una invitación a ser inclusivos, sumar al Gobierno, al Parlamento, a la Sociedad Civil, entre todos podemos hacer la diferencia y aceptar las diferencias también en un marco de derechos.