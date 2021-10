Nacional 28-10-2021

Cuentas del agua: Empresas estiman que algunos morosos deberían estar al día "por su ubicación"

Con la morosidad en cuentas del agua en aumento, la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jessica López, aseguró que parte de los deudores no deberían ser beneficiados por la ley que prohíbe los cortes de servicios básicos.

"Hay un segmento que nos complica un poco, porque creemos que esta ley no fue hecha para ellos", planteó en Una Nueva Mañana de Cooperativa, puesto que "una familia promedio en Chile tiene una cuenta de 15 metros cúbicos por mes", que usualmente equivale a 13 o 14 mil pesos y, sin embargo, "tenemos como 26 mil familias que tienen consumos que superan los 40 ó 60 metros cúbicos por mes".

"Entonces cuando uno gasta (tales cantidades), o tiene una tremenda filtración y no se ha dado cuenta, o está regando el parque, o está usando el agua para rellenar la piscina", sostuvo, agregando que "por la ubicación de las viviendas, nos hace presumir que en realidad esa gente debería estar al día".

Si a pesar del lugar en que viven, los clientes no pueden saldar la deuda, "ellos podrían haberse acercado a su empresa sanitaria, que tiene múltiples convenios para precisamente apoyar a las familias en esta situación" mientras que no haya un acuerdo transversal para permitir el fin de la ley, que expira el 31 de diciembre.