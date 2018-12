Opinión 24-12-2018

CUENTOS QAUE PARECEN CUENTOS El Viejo Pascuero con alzheimer

Cuando muy niño en los inicios de diciembre, me ofrecía en casa para ayudar en el aseo, ir a comprar el pan y lavar la loza. (Ahora la sigo lavando)…

No peleaba con mis hermanos, les sonreía a mis padres cuando me retaban. Saludaba a los vecinos y no les tiraba la basura hacia su vereda cuando barría la mía.

Aceptaban sonrientes a la nana, en la mesa.

¿Y por qué, en Diciembre?

Se pensará por las notas de fin de año o porque se acercaba la Navidad?

-¡Sí… exactamente. Pues mis padres decían que el Viejito Pascuero anotaba toda mis buenas acciones y por lo tanto el comportamiento debía ser un siete.

Llegaba el 24 y me acostaba temprano para estar dormido con carita de niño bueno en la llegada del Pascuero. Al día siguiente encontraría más regalos de los que había pedido en la carta navideña.

Eran tiempos criteriosos y sin tormento, no como ahora que obligan a los niños a la cena y sádicamente les exhiben con sus nombres, en el arbolito de Pascua, sus regalos, esperando las 12 para abrirlos.

Los viejitos pascueros de antes no olvidaban sus compromisos y esa sí que era una feliz Navidad.

Dejé de creer en él, cuando un político electo me preguntó al visitarlo… -si creía en el viejito pascuero!, es decir, si pensaba que cumpliría todo lo que había prometido.

En esta fecha se descubren bonachones y sonrientes pascueros, dispuestos a entregar satisfacción a los niños.

Pero, ahora en diciembre de 2018, me encontré frente al árbol de los deseos con un Viejo Pascuero afectado con el “alzheimer”, puesto que olvidó que los linarenses deseábamos tener una fiesta navideña inolvidable, al comprobar los siguientes deseos pedidos:

-Construcción Hospital-

-Paso Nivel que pueda reemplazar al fatídico Cruce Matadero al final de calle Brasil-Apertura calle Esperanza- Aeródromo- Trébol entrada Linares- Término construcción edificio PDI- Casa de la Cultura- Ensanchamiento Avenida Presidente Ibáñez- Pintura especial en Pasos Cebra- Veredas sin matorrales ni vehículos atravesados- y una gran Biblioteca, sin una primera piedra enterrada sin coronas…

Recuerdo un antiguo programa radial (de hace muchos años) en que se destacaba aquella usada frase: “Soñar No Cuesta Nada”…





(Carlos Yáñez Olave)