Opinión 18-01-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS



Humitas a la antigua



Aquellas que se hacen sin discusión política, laboral ni de salud. A veces nos creemos analistas técnicos en política, religión u otras, intentando convencer a los demás en nuestra posición o errada creencia.

Nada más lindo que juntarse aportando amor, paz y amistad. Esa que no sabemos entregar como en el fondo de nuestro ser anhelamos.

He tenido el privilegio de haber conocido y bendecido aquellos compadres que todos quisiéramos tener y que muchos los tienen. Con ellos resolvimos fijar un día para hacer humas, ya que la época lo amerita, pues esos chascones choclos de cabelleras doradas y abrigo verde tientan para comerlos cocidos con mantequilla, pastel y esas niñas pretenciosas de apretada cintura llamadas “humitas”…

El jugo natural reemplaza el vino, ya que éste fermenta el maíz. Lo dejamos pendiente para las empanadas de invierno. El trozo de sandías de pepas negras promete quitar la sed y calor, mostrando un color rojo especial, acusando que está madura.

Llegó aquel día cuando los zorzales y tortolitas en el sitio parecían saber de nuestro cuento. Por eso madrugaron y afinaron su mejor canto sembrando ternura en el ambiente, la cual aumentó cuando llegaron Pedro, Herminia y su hija menor llamada Aracely. Nadie con corbata o manos congeladas, ni el sport blanco para tener excusas de no ancharse. Todos colaboraron, deshojando, partiendo la coronta, sacando los pelos del choclo, rayando, exprimiendo la fruta, dejando la cebolla desnuda para que otro la pique, alguien más seleccionando el tiesto para hervir el agua, como también barriendo las hojas secas que el viento de verano las desprende para dejar más verde los árboles frutales y otros.

La música invade nuestro interior romántico del recuerdo y el compadre baña su mirada en los verdes ojos de la comadre. Los de mi señora Carmen Gloria con ese verde claro me miran sonrientes y deseo eternizar ese instante, pues la verdad la conocí con aquella ternura que derrama su mirada suave y alegre. Aracely de preciosos ojos oscuros hacen brillar su inteligencia y belleza, la cual es respetada y ovacionada, ya que es producto de su bondadosa actitud al sabernos felices.

Con esta plena dicha que gozamos satisfechos, no concibo como existe gente que siembra amargura produciendo materia negativa y cubren el cielo gris cuando expresan resentimiento social. Generalmente quedan marginados y sin amigos, ni familiares que lo acepten.

Que pobre hogar es aquel en que cada uno está hipnotizado con su celular en la mano y el tecnicismo no les deja lugar a su imaginación creativa. Todos en silencio después del festín. Una guagua en el vientre que no quiere salir…

Humitas a la antigua ya están sobre la mesa en una enorme fuente con el vapor aromado impregnando nuestros olfatos, despertando el apetito. Los compadres y la niña como olas en el mar van y vienen con platos y tenedores; tomates en rodajas y también chanco en piedra, Carmen Gloria relajada y soy feliz, porque todos ayudamos a conquistar esta felicidad y esta noche miraremos la luna llena sonrientes tomados de la mano y sin discutir.



(Carlos Yáñez Olave)