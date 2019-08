Opinión 31-08-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Agosto me tiró los guantes

Y yo los cogí, pese a que éste me amenazó con el burdo Mito que Agosto se lleva a los viejos.

Un amigo me decía:

- ¡Agosto los prepara y septiembre, se los lleva!

También varios conocidos que se sugestionan con esto. Uno de ellos se deja llevar de manera obsesiva por esta idea. Y tanto que, desde el primer día del octavo mes, no se levanta durante todo el periodo.

Un día decidí visitarlo para verlo acostado con gorro de lana tapando las orejas y un pesado cojín sobre su pecho. Encima del pijama una gruesa chomba.

Cuando entré a casa una enorme estufa a leña hacía sonar la leña seca que devoraba el fuego con sus llamas a roja sangre…

Con otros analizábamos el aumento de gripe y distintos resfriados, llegando a la conclusión que se producían por los cambios bruscos de temperatura y violentos ambientes al salir de casa, oficina, incluso de autos.



Obviamente esto se inicia con el principio de invierno, considerado más expuesto junio y julio, pues es más helado y lluvioso.

A mediados de Agosto somos más osados y nos atrevemos a desprendernos del abrigo y sólo la bufanda cuelga sobre los hombros.

Me gusta este mes, pues muestra una cordillera de plateada nieve y los brotes avisan que los desnudos árboles no están muertos, los prados se sacuden de las escarchas y las heladas pierden su nociva fuerza.



Precede a septiembre, el cual mece la cuna de los jardines para el nacer de la primavera con avecillas de brillantes plumas y mariposas se sorprendentes colores con su vuelo tan suave y sedoso como la yema de los dedos de mi amada cuando los desliza por mi cuello y luego el beso de enamorados en ardientes labios que aumentan los latidos de dos corazones volcánicos.

Agosto me tiró los guantes y me tuvo medios días en cama, sin fuerzas y desganado. Fiebre y estornudos molestos.

No niego que me noqueó, casi dejándome fuera de combate en reiteradas oportunidades, pero me he vuelto a parar y sigo luchando como otros, tal vez esperando otro agosto que me derribe.