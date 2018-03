Opinión 25-03-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Agradezco benditas atenciones, pero jamás volvería a ese lugar

Sea quien sea, se proyecta lo mismo.

Caminar toda la vida erguido, altanero y elegante. Intentándolo al menos.

Así se lo proponía José Adolfo. La gente que lo conoce hace años y otros no tanto, celebraban su andar. Caminando pecho al frente para enfrentar las balas inexistentes y firme, para acunar a su amada.

A los diecinueve años estudiaba arquitectura. Su hijo se tituló.

El destino jugó con él, como con todo ser humano. Le entregó tiempos felices y satisfacciones que parecían eternas.

Pero, papá y mamá se fueron sufriendo…

José Adolfo, como todo hombre que se aprecia como tal y mujeres que también las hay, enfrentando tragedias con un llanto silente hacia el interior, masticando amarguras y pesares, a veces ajenos. Se dañan enormemente.

Moderadamente orgulloso de sus hijas e hijo.

Pero, tenía una pena oculta, que solo él, sabe su escondite… Aparentamos fortaleza y sin embargo somos demasiado débiles ante la decisión del destino, cuando en él está escrita la inevitable condena.

Cruelmente sus músculos avisaron aquello que inmoviliza casi por completo las extremidades y limita dificultando el hablar.

Su excesivo orgullo lo hizo callar y ocultó aquello que no podía ser, que no quería aceptar…

-¡Oh, Dios. No puede ser!...

¡Accidente vascular!

Continuó conduciendo su auto y por las tardes ejercitando en el Estadio Español.

Y apoyado en un bastón, así lo vio mi madre, al partir.

Y los años no solo nos van poniendo viejos. En este 2018 aumentaron las dolencia con tropiezos y otros malestares, terminando en el Hospital.

Médicos y otros profesionales, le indicaron que lo más atinado era el ingreso a sala común.

Obvio que lo asustó, pero obligadamente tenía que aceptar.

Confieso que me sorprendió, cuando al poco tiempo sus ojos expresaron enorme satisfacción con atenciones y admiración hacia todos los funcionarios, incluyendo guardias.

Entonces…

-Aún no sé. Y aunque me desvelé mil veces, no aprenderé, ni descubriré quien logre agradecer al momento y como corresponde, a las atenciones recibidas de aquellos a los cuales en el instante que lo hacen, cerramos los ojos y soñamos con dar las gracias eternamente.

Si es una dama, darle un beso en la frente. Y si es varón, estrechar su mano firmemente, como si la fuera la de nuestro padre.

Ansiedad de entregar abrazos a todos quienes olvidaron su hogar por un instante, en tanto otorgaban con cariño su oficio para aliviar los dolores, intentando sanar a los enfermos.

En aquellos días y otros, se pudo apreciar cuan errados estamos, cuando emitimos críticas ofensivas en general para con un Hospital en que se ha logrado derrotar las falencias que en algún tiempo existieron. Pero, no por culpa de los funcionarios, ni de la estructura.

Falta cultura para aprender a agradecer y ovacionar lo positivo y bajar los grados de insultos a los errores.

-Y somos muchos que tan solo damos las gracias,

Imaginando que ya las dimos!!





(Carlos Yáñez Olave)