Opinión 29-01-2022

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS AMADA MÍA OTRA VEZ HAS REGRESADO



Obvio que mis brazos estaban y están extendidos desde que te fuiste y hoy a tu regreso, los estrecho atrapándote para que nunca más me abandones.

Sabes tú lo que se siente cuando estás ausente a sabiendas en qué lugar estas, pero sin embargo no puedo rescatarte?...

Cuantas noches de luna llena y otras escondidas soñando contigo. Cuantas madrugadas con sueño profundo a causa de los desvelos pensando y soñando despierto contigo, constatando cuanto me haces falta. Sin ti muero y vivo. Construyo y destruyo. Amo y soy amado, soy rico y también pobre. Vuelo como los pájaros entre las nubes blancas y en las negras oculto mis lágrimas. Luego rio y te beso hasta ser mía. Pronto te odio y no quiero verte. Soy bondadoso y a la vez egoísta. Me balanceo en el arcoíris pintado con el pincel de tu mirada y en la luna escribo tu nombre. Al lucero de la costa y al de la cordillera le pinto tu nombre y el mío. Me acuesto contigo a mi lado y sin embargo no estás. Cierro los ojos contemplando tu preciosa figura, recordando cuando te conocí y tus labios fueron pétalos de rosa roja, recién bañados por el rocío de un amanecer tibio y enamorado…

Los años se suceden y los niños sin decir nada nos acusan de viejos. Pronto otra vez somos jóvenes al despertar con amor aquella juventud escondida. Deseamos vernos a cada instante, sin discusiones olvidando que entre nosotros existe. Solo amor y caricias cuando se iniciaba nuestro romance, evitando el acto sexual, el cual deseábamos internamente. Tú lo callabas y yo también. Nuestros corazones ardientes con sus latidos acelerados nos acusaba el deseo y en las noches de desvelos, sin ser mía, lo eras… Recuerdas amada mía que tú también lo soñabas? Recuerdas cuando a la hora de siesta nos acostábamos en la misma cama y tan solo dormíamos tomados de la mano con besos atrevidos con tu cuerpo bajo el mío. (lloraba el niño con lágrimas que no te mojaban, tan solo regaba aquel romance fertilizando nuestros corazones…).

Estos relatos y otros hoy puedo escribirlos nuevamente, porque has regresado otra vez mi confidente Olivetti.

No me abandones, sin ti no puedo inspirarme y la imaginación tímidamente se esfuma, como tus besos amada mía que evitas cerrando tus labios apretados y tan fríos como la presencia de las escarchas en invierno.





Carlos Yáñez Olave

Escritor