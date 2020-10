Opinión 25-10-2020

Cuentos que parecen cuentos Amor y muerte





Antes de cumplir los dieciocho años conocí el mar y me encantó con la música blanca que emitían las olas al golpear las rocas y juguetear con la arena de sus playas.

Lo había visto en películas, paisajes impresos en revistas, diarios y pinturas que con su talentoso pincel parecía el artista fotografiar aquel rebelde y ancho mar que incluso al contemplarlo en la tela, la imaginación permite escuchar su rugido y el cantar de las gaviotas.

Jamás imaginé que en misma fecha encontraría a la niña más hermosa que el mar, el sol y la luna llena en primavera.

Era un hermoso día con un cielo que parecía sonreír al contemplarlo tan azul y radiante.

El obsequio divino fue el envío de un ángel casi perfecto al cual pude mirar a la profundidad de sus ojos para buscar en su interior la bella luz de su alma.

Sus labios dibujaron una preciosa sonrisa y su voz emitió una música encantadora y tan suave como el posar de una mariposa en los pétalos de una rosa.

Su presencia era un fantástico sueño del cual no quería despertar. La brisa del mar humedecía mi cara y el sol dorada sus cabellos.

Las aguas verdes azul acunaban las blancas olas para que danzaran sobre el mar y éste dejándose acariciar no rugía, cantaba con un susurro enamorado. Entonces, las olas tan sólo besaban las rocas y luego suavemente con enormes brazos de espuma abrazaban la arena tibia de aquella playa donde la conocí.

El reloj me notificó el momento... veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, once con treinta y tres minutos.

Nos citamos para ese día en la plaza de Constitución...la luna y las estrellas también acudieron para iluminar ese momento con escena inolvidable. Dos luceros se abrazaron y en el cielo escribieron nuestros nombres... Sandra y Arnoldo

Al tercer día nos dimos el primer beso que marcó en los labios el inicio de un bello romance.

Sandra vivía en Constitución, pero pronto regresaría a Santiago, pues su padre como arquitecto ya finalizaba la obra de algunos años que estuvieron en el balneario.

Yo disfrutaba de un paseo de curso cuando la conocí en la playa Los Gringos, donde se ubica la famosa Piedra de la Iglesia, lugar donde a diario nos encontrábamos y nos dimos nuestras direcciones para escribirnos.

Regresé a Linares con su aroma y su sonrisa marcada en sus labios y aquellos hermosos ojos hechizadores. Cuando a su lugar de origen regresó yo viajaba los fines de semana. Al inicio de nuestro pololeo hicimos el juramento frente al convento de constitución de no practicar el sexo hasta unirnos en matrimonio.

El tiempo pasa y los abrazos y caricias son más atrevidos y tentadores que conducen a aquel placer inconfundible...y sobre todo con una bella mujer tan especial y encantadora.

Ya más distantes, en aquel entonces las cartas en una esquela rosada lloraban los desvelos de dos enamorados con ansias de encontrarse a cada instante y saciar la sed de tiernos labios con besos apasionados y placenteros.

Nos necesitábamos como el pez requiere del agua y como las flores del sol para darles su color maravilloso y la luna que en las noches las aroma.

Todo hermoso y soñado...la distancia más enamora, pero las tentaciones producen el pecado...

Una parva de paja en la montaña y una noche tibia de verano, con una excitante mujer mayor y sensualmente bella de labios carnosos e insinuantes, me preguntó con voz suave, caliente y susurrante...

- Arnoldo, ¿besarías a otra mujer que no fuese tu amada Sandra?

Respondí que no lo haría, pero cometí el error de contemplar su boca que ofrecía labios hambrientos, sensuales y ardientes. Su falda ancha estaba muy sobre las rodillas mostrando unas suaves y bellas piernas. Su cuerpo con sus movimientos me acariciaba. Para vencer la tentación miré la luna y esta como malvada cómplice se ocultó tras una nube...

Los labios de Sandra en los míos y aquella boca con la mía, ardiente y deseosa abrieron las puertas para unos atrevidos amantes.

Sucedió en el lugar denominado “Pejerrey”.

Regresando a Linares leí las cartas de mi amada y la conciencia golpeaba cada noche la puerta de mi descanso sin permitir mi sueño.

Estaba arrepentido de aquella traición, pero total Sandra no lo sabría...

La correspondencia de mi parte fue más floja y los viajes a Santiago, calle Conferencia 1759 fueron más distantes, no todos los fines de semana.

Laboraba como funcionario de un tribunal y decidí ir en busca de Sandra para casarme.

Fingió ignorar mi desatinada infidelidad y me probó con otra historia...la cual creí.

Había hecho lo que yo no quise hacer con ella, respetando la promesa mantenida siete años.

Me fui a Valparaíso e inicié una etapa de amistades con ventaja. Varios años después me casé. Nacieron tres hijos y hermosas nietas.

En el rincón del olvido no había espacio para que lo ocupara mi inolvidable amada...

Viajaba a Santiago y en los escaños del metro miraba a los pasajeros que subían y bajaban del metro tren... nunca la vi hasta hace dos años recién pasados. Una llamada desde Argentina, Buenos Aires, me contactaba con ella.

Acepté su visita a Linares. Su belleza, ternura e inteligencia... intacta.

El encuentro fue una fusión de aquello pendiente, pero nos enteramos a los pocos días que no éramos Sandra y Arnoldo, aquellos jóvenes que se amaron como ninguno... pero estaban enamorados de aquella hermosa juventud que el encuentro de dos abuelos la enterraban en este fúnebre encuentro.



Carlos Yáñez Olave.

Escritor