Opinión 15-10-2020

Cuentos que parecen cuentos Arturín y su promesa





En este mes de octubre cuando la primavera regala flores y amores, también entrega lágrimas.

Y en una de estas mañanas el despertar alegro mi amanecer al convencerme que las estrellas no estaba muertas tan sólo dormían.

Pero más tarde cuando el sol había barrido las nubes para pintar un cielo azul, un llamado telefónico como rayo mortal decepcionó y debilitó mi existencia...

- Aló!... Tío Carlos?

Una voz titubeante y dolida se escuchó con un tono bañado de pena, a lo cual reaccioné sorprendido y casi suplicante:

- Por favor Coque ...no me des malas noticias!

Repliqué con imaginación descontrolada. Pensé algo le había ocurrido a mí gran amigo Carlos Enrique González Ruz( Kico) como lo llaman aquella familia tan apreciada , querida y amada desde mi adolescencia, cuando en aquellos tiempos los paseos de verano, organizado por don Arturo González (papá de mis amigos),lo hacíamos a las playas de Constitución. Lugar divinamente hermoso donde los días eran vividos con plena alegría ,paz, emociones , conquistas de placer sacro y tan puro como el acunar de la Virgen María al niño Jesús en sus brazos.

Entonces como no obtener la real y total felicidad , aquella qué tan sólo se logra en ese cielo que se nos pinta inmaculado y perfecto...

Regreso al presente...y cruel realidad...

- Tío Carlos... falleció el tío ARTURIN!!!

-¿ARTURIN?...no puede ser!

...No exagero, tampoco miento al confesar este golpe doloroso e incrédulo que debilitó mi existencia, pues recibí todo junto el dolor acumulado ,la pena e impotencia de "mis hermanos queridos"... siempre he sido considerado uno más de la familia.

El corazón se ahogaba con aquellas lágrimas sin hipocresía que ellos derraman interiormente en ese silencio recatado.

ARTURIN era un ser de estado físico privilegiado de eterna juventud , conservando esa energía de Lolo que engañó a los años; éstos pasaban sin marcar huellas . Pero existe algo que no pudo vencer u ocultar y fue la ausencia de su bella amada cuando partió antes a limpiar las estrellas para que su amado pedaleara en ellas buscando el sendero que los llevaría al cielo.

Pasaron tres meses oscuros , amargos con noches tristes y sin ella. Un sol sin luz con luna negra. Escondía su llanto tragando lágrimas en noches muertas, aquellas que iban quemando su alma y corazón en agonía.. .

"Quiero morir pronto ,pues tengo la esperanza y fe de verte nuevamente; tenerte conmigo en tu tierna mirada sonriente en la mía y abrazarte en la eternidad"…

Y en cada sueño, reiteraba su promesa...

- Adorada mía. Si tú te vas, yo me iré Contigo !





Carlos Yáñez Olave

Escritor y Poeta