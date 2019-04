Opinión 17-04-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Carta a Ramón Ricardo Rebolledo Miranda

Hace mucho tiempo que no te veo, ni escucho. Sin embargo, no dudo tú me ves y escuchas…

¡Porque estás muerto!

Cuan errados estamos al decir: -¡voy al cementerio a ver a…!

La tumba verás, pero no aquel o aquella que se ha ido.

Fuimos colegas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Provincia de Linares y sin embargo no te conocía hasta ahora que te has ido.

Suele suceder en un alto porcentaje; reconocemos las virtudes y destacamos sus talentos cuando ya han muerto.

Lo cierto es que, eras reservado, respetuoso, educado y sencillo que, en tu silencio y callada presencia, confundía con egoísmo tu proceder.

Intentaba romper el ventanal oscuro que ocultaba tus secretos manteniendo uno en especial que te desvelaba y era aquel que, sufría por la injusticia y el hambre de los pobres.

Jamás me confidenciaste ser compañero de ideales y principios de mi hermano menor Jorge Bernabé.

Ignoraba el contenido de aquellos textos que, en momentos libres devorabas leyendo concentrado y con entusiasmo cultural. Erradamente creía que era superior mi cultura.

Quizás esté demás contarte (lo que tú sabes antes que yo). Todo sigue igual. El poderoso continua aplastando al débil y la mentira sigue siendo la escala para llegar al poder, al éxito y la fama. Todo es igual… para ejemplo, te cuento que:

A un Alcalde de la Provincia de Linares, a quien no conozco, lo exhibieron públicamente esposado, como si fuese un vulgar delincuente y peligroso asesino. En tanto, los corruptos, bandeja de narcos, soplones y confort de los poderosos aplaudían una falsa transparencia.

Un cura tras un púlpito repetía que el pecador tenía que pagar sus pecados, y un pastor exigía el diezmo sin aceptar monedas, tan solo billetes.

¿Y cuál es el delito de este engrillado hombre?

Deuda heredada del Municipio por un merecido bono a profesores.

Desde algún lugar su madre, entre cortinas tejidas con velos de lágrimas contemplaba el ingreso de su inocente hijo a la cárcel.

Entonces pienso que, los bienes materiales deben ser cubiertos al igual. O sea, haberse hecho efectivo el embargo de un bien raíz u otro.

Y lo tuyo fue más injusto, con un encierro de torturas y mentiras. Cuando quedaste libre estudiaste con sacrificio extremo en heladas noches y privándote de placeres, logrando obtener el título de Contador.

Ignoraba tu adicción al deporte y también que fuiste Vicepresidente de la Asociación de caza, pesca y lanzamiento, por varios periodos. También socio de Pez y Pluma. Voluntario de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.

Aquellos grandes cerebros no mueren, ni quedan en el olvido de la gente culta y grandes amigos.





(Carlos Yáñez Olave)