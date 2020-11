Opinión 04-11-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Con lluvia y sin nido



El día veintisiete de octubre de dos mil veinte, descubrí en un espacio de mi alma un sentimiento de bondad que acusa ausencia de maldad y salvajismo.

Cada amanecer, con o sin luz del sol maravilloso, las madrugadoras avecillas cantarinas se balancean de rama en rama en los árboles del sitio, orquestando un buen y alegre día. Entonces junto a mi esposa les ofrecemos pan desmigado; es lo que piden en su cantar, trinando en distintos tonos.

Observamos admirados cómo los pichones son alimentados por su madre. Desmenuzan las migas grandes y se las echan en su boquita, abriéndoselas para tales efectos. En tanto mirábamos extasiados, en la radio se escuchaba a Roberto Carlos..."Yo quisiera ser civilizado, como los animales..."

El fin de semana había llegado una nieta con su mascota rubia de rostro semejante a viejo mañoso, grande y robusto. Inocentemente cuando el pequeño pajarito intentaba sus primeros vuelos, lo atrapó con su juguetón hocico. Lo rescatamos ilusionados que podríamos salvarlo. Carmen Gloria pedía suplicante... - No mueras mi niño. ¡No tienes que morir!

Busqué un nido en desuso y se le abrigó, intentando alimentarlo. Llegó la noche y lo acuné en el hueco de mis manos en su último aletear. Era una extraña avecita con su piquito semejante a aves de rapiña, me pareció un pequeño halcón de mirada bondadosa y ojitos demasiados tristes.

Otra canción. Ahora folclórica cantaba... "Para qué quiero vida, si no sé querer..."

Mi señora al día siguiente viajaba a Chillán a un encuentro con ex compañeras de estudio. En la madrugada me comunicó: - ¡Parece que el pajarito murió!

Lo tomé en mis manos, extendió sus alas como queriendo abrazarse a mí para no morir todavía. Sus ojos miraban con tristeza y no cayeron lágrimas, tan solo rodó pena y dolor... sin trinar me mostró el reloj y el calendario...

¿Hora y día de su muerte?...

No. No era eso. En sus ojos leí que en mi camino obligado ya me quedaba menos por andar. El síntoma es que nos ponemos más sensibles e intentamos ser tiernos.

Aflojaron sus alitas, juntó sus flacas patitas y los ojos sin mirar...

Desde Chillán me llamó Carmen Gloria comunicándome que el pajarito lo había dejado muerto dentro de una bolsa para tirarlo a la basura... y el día 27 de octubre en tanto lo enterraba en plena primavera, el cielo gris derramó agua de lluvia robada a la luna.

Los zorzales que hurtan las cerezas y devoran las brevas, callaron su canto, dejando lugar al coro fúnebre de las tórtolas que no trinan, solo emiten un llanto velatorio.

La lluvia sobre mi espalda no impidió el entierro del extraño pajarito.



Carlos Yáñez Olave

Escritor