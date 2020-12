Opinión 08-12-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Cruel condena





En la ciudad imaginaria "Hija de ríos", pues los hay en su profundidad suceden aventuras alegres y también amargas que contagian como pandemia el dolor impotente que hiere y mata cuando se condena a un inocente.

Este cuento que parece cuento ,pero que es real, se los relato al oído para que no parezca protesta política. Tampoco un cuento exagerado...

La niña lloraba toda la noche hasta quedar dormida.Sus preciosos ojos de largas pestañas no podían cerrarse para morir un rato, esperando el nuevo amanecer, aquel que podría aplacar su remordimiento.

Conciencia arrepentida de haber escuchado y acatado los sucios consejos de sus amigas que erradamente buscaban publicidad y dinero.

Sebastián con sus manos esposadas y dignidad humillada intentando entregar en su mirada la inocencia para convencer a la jueza que era honesto y puro como ella . La impotencia dominaba la situación,pues su educación y extrema cultura le permitía captar que el delito por el cual se le procesaba imperaba en la condena. Estaba caratulado tan fuerte y asqueroso como sacarle antiguamente la madre a un Cristiano.Prensa, radio y televisión comunicaba lo que en marchas de protesta se pedía.Los hombres nos adherimos respetando a la mujer y condenamos a los realmente sucios cobardes y degenerados asesinos. Desquiciados mentales que lloran cobardemente pidiendo perdón después de haber gozado su criminal acción.Pero Sebastián se sabía inocente y todo por socorrer a una jovencita menor de edad, aplicando sus conocimientos y prácticas en medicina.

En su pesadilla cruel y sin despertar vio la imagen de su madre con sus ojitos inundados en apenadas lágrimas y con sus manos suplicantes pidiendo a Dios iluminara a los sentenciadores para que los guiara en una justa resolución condenatoria.

Sebastián retuvo sus lágrimas y no lloró , más si por dentro mojaba el alma y corazón...en su garganta las lágrimas se atropellaban haciendo un nudo que no lo dejaba hablar.Su impotencia y el dolor crecía; más aún cuando su compañera y amada mujer desde las bancas le envió una sonrisa tan bella y tierna al igual que la primera vez cuando obtuvo un beso.Ella sabía de su inocencia,pues lo conocía más que aquellos que lo sentenciaban en la calle teniendo como base especulaciones y construcciones dañinas de sus infectados cerebros sádicos y malditos.

Este es un cuento que parece cuento ... hay muchos similares y tal vez es realidad....No llores niña,no llores joven mujer...ya sembraste la maldad.

Recuerdas aquel momento en que él te rechazó porque eres tan inocente como ahora?

Revisó tu imaginaria y simulada fractura... seguiste caminando sonriente y coqueta por inocencia,sin ánimo de delinquir... que pena niña.

No lo mires a él, pues verás su perdón y más aumentará tu dolor y peso en tu conciencia.

Sebastián mira hacia el cielo y se imagina a Dios muy ocupado.Tampoco Él tiene la culpa.

Los amigos y algunos familiares enterraron el alma destruida de Sebastián y lo olvidaron adheridos a una condena asesina.

Sus hijos y amada esperan su regreso al hogar y sin temor, conscientes que su ser querido... es inocente...





Carlos Yáñez Olave

escritor y poeta