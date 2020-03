Opinión 03-03-2020

Cuentos que Parecen cuentos Cuando el verano acaba



Termina también las pretensiones de eternizar la alegría de las vacaciones, descansando con la libertad de acostarnos y levantarnos a la hora que deseemos, sin la obligación de compromisos de estudios o laborales.

Considero vacaciones como sinónimo de verano. Oportunidad para recordar cuando en nuestra juventud la belleza de la mujer tomaba el arco de su encanto lanzando con él flechas directas al corazón.

En el primer instante nos miramos con disimulo continuamente y sin hablarnos.

Posteriormente con las amistades comentamos cuan preciosa es la jovencita de sedosos cabellos y sensual mirada.

Sucede en la playa y más aún en la montaña, donde los boldos de manera especial aromatizan con amor el ambiente, en tanto los sauces refrescan la punta de sus ramas en el río y las bañistas lucen sus encantos en diminuto bikini, colgándose de ellas, y escondidas contemplan a su galán flechado.

Las matas de boldos con sus frutos amarillos son cómplices de romances escondidos de parejas que se alejaron de la fogata de aquellos tiempos. Entonces la luna escribe como un libro de páginas eróticas nuestra aventura de besos y caricias sin censura.

Para el día siguiente, programamos subir al cerro. En pejerrey al campanario. Ahora, al recordar aquellos tiempos, en mis manos siento la suavidad de las tuyas con el cosquilleo romántico e inevitablemente sensual.

El sol no es como la luna tibia y romántica. Actúa como enemigo, puesto que nos hace traspirar, alumbrando el escenario para jadear cansados subiendo el cerro con las ganas de estar solos. Pero esto no impide acercar tu cuerpo al mío, apretando tu cintura para quemar tus labios con los míos…

Los años se esfuman en silencio, como calzando pantuflas para que nadie se percate de su pasar. El espejo acusa el rostro cansado y el carnet los años acumulados para decirnos que estamos viejos, pero felizmente en el interior la juventud juega escondida y revive en el recuerdo los momentos gratos y alegres.

Lo mismo que produce al encontrarse con las amistades que conquistamos en la adolescencia.

Existen lugares que con su belleza nos hace olvidar los años acumulados, produciendo encanto y energía con pinceladas de paz y amor a la vida, olvidando que somos mortales.

Y este se encuentra en los campings, pero no en todo existe esa magia que nos entrega uno a poca distancia de nuestra ciudad, y que su atinado nombre lo distingue “Sin ir más lejos”... ubicado entre San Antonio y Llancanao. Una enorme piscina nos hace ver unas aguas azules, como si fuese un trocito de mar para bañarnos. El verde tierno en sus árboles abanica nuestra presencia agitando sus hojas, y la simpatía de los dueños del lugar, sintonizan el bienestar de las visitas. Aquella sonrisa de bienvenida no es comercial, por lo tanto, es esa que emana del corazón. Sacude los malos recuerdos con ese paño de ternura y cariño, que a veces, necesitamos para confesar la verdad de la alegría, paz, y amor.

Siempre le temo al invierno frío, gris y con lluvias que producen inundaciones, obligando a estar bajo un cielo oscuro y sin sol, y con una noche apenada sin estrellas.

Cuando acaba el verano, solo recuerdo tu mirada de ojos sonrientes y el placer de haberte conocido.



Carlos Yáñez Olave

Escritor