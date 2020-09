Opinión 05-09-2020

Cuentos que parecen cuentos Culpable es la bella luna





Cuando agosto se despedía el 31 en la noche me mostró una hermosa luna sonriente y brillante, aparentemente celebrando el final del mito que este mes se lleva a los de avanzada edad ,este año pasó inadvertido , callado y viejo.

Recuerdo a una prima de mi señora que manifiesta risueña y burlona.

- Agosto los aporrea y septiembre se los lleva !

Pero aquella imponente lámpara redonda como naranja madura, donde el sol baña sus rayos de oro para aumentar su preciosa luz iluminando romances y prendiendo llamas en corazones ardientes, me detuvo golpeando las puertas de mi memoria... Recordando a ella. Cuando su padre, a la entrada del Registro Civil, le advirtió con sabiduría y cariño :

- Hija... Aún es tiempo para que te arrepientas....!

- Lo tengo decidido papá! Respondió Carmen Gloria, fijando sus enormes ojos verdes en los de su padre, con firmeza que hacía más potente su decisión.

Los padrinos eran Carlos González y Norma Gutiérrez, quienes en la noche nos sorprendieron con una gran cena amenizada por un excelente conjunto musical.

No omitiré la salida del Registro Civil , cuando el padrino invitó a un aperitivo,donde dialogamos con cariño y alegría. Conocí la sonrisa de mi suegro y fuimos muy amigos hasta su muerte.

En la noche de fiesta bailamos el vals... Pero no había vestido blanco , porque me había rebelado con Dios Todopoderoso...por no haber evitado tanta crueldad en la Dictadura.

El vals de los novios se realiza con ese amor que los enamorados escriben en los ojos y en ellos se leen aquellas intenciones de amor eterno.

Por eso hay que mirarse de frente y no los pies para obtener un ritmo atractivo y profesional.

A Yoyi (Carmen Gloria)le fue suficiente el vals y aunque la música invitaba a bailar,prefería conversar y probar los manjares que ofrecía la mesa.

Estaba presente una hermosa , bondadosa y tierna amiga que,la verdad me había gustado en mi etapa recién pasada y ambos nos sentimos atraídos un tiempo,pero disfrazamos el amor con la amistad, en base a esta me invitó a bailar y lo hicimos pidiendo permiso a Yoyi.

Obviamente no fue un sólo baile...de esta aventura han sucedido tantos años que no recuerdo si su estrecha cintura fue tentación en mis manos .

La fiesta desnudaba la alegría,el entusiasmo y el placer de disfrutar con aquella música y amor tierno y generoso que entregaban los anfitriones.

Carmen Gloria conversaba animadamente con Norma y familiares de mi amigo Carlos Enrique, más de pronto Yoyi se sintió cansada y con sueño.Me pidió la fuese a dejar a nuestro hogar,el cual quedaba muy cerca del lugar.En ningún instante acusó celos , incluso comunicó que yo volvía pronto.

Y así lo hice,previa conversación con mi esposa.La fiesta era exclusivamente para nosotros y estaba casi en su inicio.

Prometí a mi mismo a no bailar nuevamente con la bella tentación. Queria estar con Yoyi... sentía el lugar más opaco y la ausencia de ella la enfrenté con tres aliados cargados al licor, pero no debía curarme y la misma amiga me ayudó a que no lo hiciera...

Notó la presencia de amargura y me aconsejó me fuera a casa... lo acaté, pero antes de irme declamé un poema que por espacio no publico y lo dejo pendiente.

Un guitarrista acompañó con fondo musical para hacerlo más ameno.

Yoyi se sintió sorprendida por mi pronta llegada. Al día siguiente teníamos programado viaje en luna de placer a Valparaíso. Mi hermana Lucy nos había ofrecido su casa e hicimos un trueque... ella junto a su marido se vendrían a la nuestra ,por un mes.

La primera noche experimentamos cociendo locos para prepararlos con mayo.

En tanto se cocinaban lentamente ,fuimos al sitio,pues desde allí se podía ver el mar.Era noche de preciosa luna que dibujaba senderos en las oscuras aguas.Nuestras manos unidas dejaron libres aquellos dedos que acariciaban sus dorados cabellos,mi boca no pudo detener los labios rebeldes y sedientos y tal como recitaba Jorge Bernabé..."Mi boca se hizo beso , bajo su boca..."

Una bella y tierna luna nos envió doradas miradas , en tanto las estrellas bailaban con locura en su titilar coqueto y luminoso.

La noche estaba tibia y la soledad cómplice al compás de aquella música suave , como la piel que mis labios recorrían en su cuello fino y aromado presionando los óvulos de sus orejas , logrando su cuerpo se fusionara al mío... las estrellas y la luna quedaron solas en el sitio ,pero sonrientes y bellas.

El dormitorio estaba muy distante a la cocina, lo cual no fue impedimento para que el humo llegara a nosotros.

Encontramos una olla con pequeños carboncillos; aquellos que fueron tentadores locos tiernos y con aroma a mar profundo.

Culpo a la luna y a las estrellas...

La sigo mirando y me susurra que ya viene la primavera.

Entonces me pregunto si tu rosa roja podrá estar en mis manos para entregártela en un nuevo amanecer...?





(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)