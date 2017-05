Opinión 26-05-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS (Decepción)

Para la juventud, es ridículo que los abuelos se enamoren al mismo grado que ellos. Y es normal lo considero, ya que cuando joven, pensaba igual, al verlos besándose en el paseo de la Alameda, al caminar bajo los frondoso árboles de tiempos pasados, mirándose concentrados en unos ojos bañados en ilusiones, quizás truncadas, pero si tomados de la mano, ignorando que no están solos, incluso percibiendo sin oírlo, la crítica de sus semejantes, quizás si por envidia y por la pobreza de no ser amados y tampoco saber amar.

Cristina y Claudio, después de muchos años ( ambos casados) se encontraron en la esquina de las calles Freire con Independencia. Él no la conoció, pero ella sí, quien manifestó: ¡ Saluda, pues Claudio! Aquella voz, sí que le llegó abruptamente a su interior, despertando los recuerdos de una bella jovencita de cabellera creada por el negro de la noche, cuando ya la luna está escondida o cumplida su misión.

Claudio, respondió con un desabrido saludo y continuó su andar sin detenerse, ni mirar hacia atrás. Avergonzado y triste, por no haber reconocido a su primer amor, de eterna permanencia en su memoria.

¡Cómo olvidar! aquellas caminatas con los pretextos de estudios, por la vieja Alameda, cuando los añosos árboles, parecían recién brotados y sus hojas en el suelo, simulaban alfombras matizadas, por las cuales Cristina y Claudio, se prometían amor eterno, quizás sin saber que uno de ellos, lo mantendría.

Surgió a su memoria el hermoso recuerdo de cuando ella vestida de jeans blanco, apegó su fina y bien dibujada figura a su cuerpo, para recibir el primer beso. Ese, que le hizo temblar sus labios y cerrando los ojos pareció volar hacia el infinito, temiendo chocar con las estrellas.

Evocación que le hizo reaccionar y presuroso regresó, portando un nuevo saludo de varón cordial y educado caballero. Una sonrisa suave, encantadora y bella, fue su respuesta.

Aquel encuentro de promesas, desafiando las normas de la ley de la vida. Hicieron renacer los años felices de la juventud y ellos creyeron rescatarlos. Así es como se escribieron bellas cartas, como en aquellos tiempos de enamorados. En la última Claudio declara:…. En nuestra juventud yo no quería despertar el sexo contigo .Me era suficiente el penetrar en lo más profundo de tu mirada y al abrazarte, sentir ese corazón que con sus latidos me trasmitía tu amor puro y sincero. Pero, tu cruel orgullo, un mal día todo lo eliminó, convencida que te había engañado………

El mío, no quiso arrodillarse y tontamente vagó, buscándote en otros errados amores, haciendo mucho daño. Jamás tú…….podrías ser reemplazada…..

Ahora solo un llanto interno, callado y triste, riega un alma desgarrada, que sigue vagando en mi existencia…..hasta encontrarte vida mía.

Y finalmente, llegó aquel día en que se dieron cumplimiento a la cita, encontrándose en la Alameda, lugar del primer beso y juramento de amor eterno.

No tan solo linarenses vieron a dos abuelos, tomados de la mano, caminando por la actual Alameda. No era la misma placentera y hermosa como antes de árboles robustos y con escaños de madera, donde se podían dejar grabados las iniciales de los amantes. Tampoco estaban los tiernos prados de flores casi silvestres. No era esa, que recuerda nuestro poeta Mario Villagrán. Ya no están los almendros que regalaban ese aroma impregnando a los enamorados. Ya no se escuchaban los violines de las hojas al caer en otoño, cuando Claudio ahora ya viejo, besó a su amada Cristina.

Tomados de la mano, las apretaron para esconder su llanto ante la cruel decepción….



(Carlos Yáñez Olave)