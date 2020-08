Opinión 04-08-2020

Cuentos que parecen cuentos Despedida de Benancio



Yo escribo, Benancio me lo pide, y es su historia. Yo se las cuento a ustedes.

Nació en aquella hermosa ciudad conocida como "Hija de ríos", seguramente la recuerdan puesto que he relatado varias aventuras en ella.

Me cuenta que a sus treinta y siete años conoció a una hermosa jovencita de tan solo 27 años. Su encanto y belleza era su increíble ternura, la cual entregaba mostrando en su mirada sinceridad convincente con franqueza real y transparente. Honrada, fina, sencilla y humilde...

Recuerda que el primer beso fue ardiente y tan apasionado que tuvo miedo quemar la ternura de Marcela. Sus manos presionaron la estrecha cintura de aquella belleza tentadora, lo que permitió apegarla a su cuerpo, despertando el deseo de hacerla suya. Sus corazones latían alocados y las caricias perdieron su control ...

La educada disciplina de mi amigo Benancio venció al loco deseo en aquel encuentro y se despidieron con un beso sudoroso...

Al segundo año se casaron y el amor tierno y fiel no variaba. Considerando el matrimonio como sociedad conyugal, optaron por compartir los mismos derechos en sus labores hogareñas.

Pasaron muchos años hasta que llegó el sorprendente año 2020 y sucedió lo que todos sabemos al declararse una horrible pandemia... Benancio obligado en cuarentena a no salir de su hogar, rompiendo la rutina aventurera de cada mañana al salir saboreando aquel beso deseado y aquel atardecer con la recepción de otro como si fuese el primero.

Meses que, al despertar y recibir la noche, se transformó en una rutina desabrida y poco deseada. La ternura de la bella Marcela se extravió, despertando de su interior un carácter huraño, desagradable que destelló en aquellos que fueron preciosos ojos. Originó una fría, dura y endemoniada mirada...

El amor se esfumaba, desvaneciendo en reiterados reproches y besos ausentes...

Benancio en una asoleada mañana de este agosto que recién se inicia, la vio sonreír, entonces escribió:

Deja atrapar este instante

para eternizarte

en mi corazón,

porque ahora cuando posaste tu mirada

en la mía...

lo hiciste en paz

y alegría.

Así como antes

cuando tus ojos

verdes y transparentes

no mentían...

¿Has escuchado cantar al alma?...

Hoy, yo sí...

Antes no lo

sentía...

Ahora tengo miedo,

presiento que ya me voy...

Veo a unos ángeles que en sus manos sostienen violines silenciosos

y tan solo escucho su melodía...

Perdí el temor,

sólo siento amor con tu mirada

tierna y dulce en la mía... quiero llevarla conmigo.



Asistí a su funeral y les cuento que, de verdad, no asistieron amigos.





(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)