Opinión 16-09-2021

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El 16 de septiembre se inició tu tortura



Junto a tu compañero y gran amigo Jaime Torres viajaba desde Chanco hacia Cauquenes, con

ese aroma a mar azul evocando recuerdos de tu amada, aquella mujer que creó tus desvelos

para dedicarles tu amor permanente e inspiró poemas...



"Aromaría tu boca con los besos

De mil flores celestes

Y en la alcoba de tus senos

Aprehendería el duende

De mis ansias...



Jorge Yáñez Olave, poeta y periodista, detenido el 11 de septiembre de 1973, lo cual consta en parte número 10 de investigaciones. La señora Elsa Letelier, empleada de la pensión donde alojaban Jorge y Jaime Torres, en

Constitución, vio llegar a ambos detenidos provenientes de Cauquenes, en una camioneta roja

con personal del ejército.

Ella mencionó posteriormente que Jorge venía en muy mal estado físico y que tenía la cara ensangrentada.

Esas fueron pequeñas caricias que posteriormente se convirtieron en salvajes torturas y tanto que hasta la fecha no se han entregado los restos de Jaime y de Jorge.

Mis padres fallecieron suplicando a Dios iluminara el lugar donde estarían botados aquellos restos que quedaron de Jorge Bernabé para depositar unas flores con oraciones en cada visita.

Pero su esposa y hermana Lucy junto a mi padre cumplieron tirando unos pétalos al mar, el

cual vestido de olas blancas, tal vez en el fondo entre rocas verdes y rojas sujeten aquello que

fue un ser humano.

En las noches de septiembre, pesadilla se visten de verdugos y cuando se acerca el 16, siento el caminar de verdugos que arrastran su oscura y cobarde conciencia. Despierto y busco en el sitio, pero los pasos se esconden en el silencio eterno.

Me desahogué con la producción del libro "Puertas Entreabiertas". Allí constan los efectos de una cruel tortura y declaraciones de varios testigos.

Pero, no puedo olvidar ni con miles de rezos este día 16 de septiembre cuando se inició tu tortura, hermano mío.



Carlos Yáñez Olave

Escritor