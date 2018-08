Opinión 16-08-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El abuelo y el gato

Sucedió en la plaza de armas de Linares, la cual de día es preciosa y de noche es la cuna romántica, donde el silencio enamora a la soledad bajo unos faroles que por su brillo, parecieran guardar un trocito de sol en su interior.

A uno de sus escaños bien cuidados y protegidos por la cultura de sus visitantes, llegó casi al medio día un abuelo portando un velo de tristeza que le era imposible disimular. Su mirada cansada con lento andar y rendido al abandono… unas palomas le coquetearon para que el anciano les boleara unas migajas de pan, lo cual les resultó, ya que metió su mano derecha en el bolsillo del viejo abrigo sacando una bolsita de papel café. Las avecillas mudas de canto abrieron en abanico sus alas, agradecidas casi sonrientes.

Unas hermosas mujeres le sonrieron al abuelo, por aquella ternura que entregaba al lanzar el alimento. Entonces su rostro expulsó la tristeza, sintiéndome un mortal útil, con existencia aún.

De pronto las palomas emprendieron un leve vuelo asustadas por la llegada de un rubio gato adornando el cuello con una roída cinta roja.

¡Sin decir permiso!... se sentó casi encima de su cola al lado del abuelo, a quien lo ignoró cerrando sus ojos flojos y dormilones.

El viejo sabía que el gato se hacía el dormido, por lo que pregunto: - ¿Te echaron de casa!

Abrió un ojo, mirándolo con desgano, respondiendo:

- En casa ya no me quieren, porque estoy demasiado viejo y mis ronquidos son molestos. Ya no me toman en sus brazos, ni siquiera la abuela porque a ella sus nietas le llevan un perrito para que le haga cariño e incluso lo tienen en sus faldas en tanto están a la mesa comedor. Antes lo era para mí. Necesito “nanai” y es por eso que salgo de casa y me vengo a este lugar. Tal vez, alguien me diga gatito… estoy tan viejo que algunos me tratan de asqueroso y estorbo.

Pero, mi lindo gato. ¡Estamos en el mes de ustedes los que suben a los techos para enamorar a las gatitas y evitar los bototos que se les tira!

- ¡Son tan solo mitos, querido abuelo!... y usted, por qué tan solo y a qué viene?

- ¡Al igual que tú! Por viejo que estorbo en casa. Todo lo mal que sucede se me culpa y me quedo en silencio. Ellos creen que no escucho y apenas veo, pero veo más sin ver que decir todo lo que veo y lo sé. La impotencia de hacer frente a la prepotencia de aquella juventud que cree saber más, ignorando la presencia de la experiencia adquirida por nosotros los viejos. Creo que es no es equívoca aquella sentencia que reza: “Más sabe el diablo por viejo, que por diablo” …

Es triste la vida cuando llegamos a viejo y se nos dice que agosto es la invitación para nuestra sepultación.

- ¡Escúcheme abuelo, insisto que en tanto flojeaba mi mirada el nacer de cada día, pude observar que en todo tiempo ustedes dejan de existir!

Agosto es un mito creado por el hombre. Hay un libro sin hojas, ni letras. Totalmente invisible, pero no ignorado. Allí está anotado el destino nuestro. Tu fecha de muerte y la nuestra.



(Mitos de agosto)

(Carlos Yáñez Olave)