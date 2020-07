Opinión 21-07-2020

Cuentos que parecen cuentos El anhelado año dos mil



Hace años publiqué un artículo comentando este esperado año y hoy lo amplío, como un cuento que parece cuento.

Era niño cuando escuchaba especular a los adultos lo que sucedería al llegar el año 2000.Naturalmente muchos no llegaron, partieron antes, convencidos de que esa fecha se acabaría el mundo.

Entonces en mi infantil imaginación me figuraba volando en bicicleta con noches iluminadas sin faroles eléctricos, ni cablerías colgando en postes que obstaculizaban veredas, estrechando calles y borrando el encanto de mi ciudad. Soñaba con casas como mariposas en primavera de vistosos colores con sus muros sin rayados, ni grietas. Sus puertas y ventanas abiertas, sin temor a que ingresara un ladrón. Veredas y calles sin malezas a sus costados. Libre de veloces móviles conducidos por imprudentes y anormales conductores.

Cielo bello azulado, porque su atmósfera era tan pura y limpia como la ternura de mamá y la protección de papá.

Y el sueño más iluso hoy es el estar convencidos que pasado el año dos mil no surgirían pandemias incurables, puesto que se inyectaría un líquido recorriendo nuestro organismo y esqueleto para renovarlo.

Tendríamos medicina y educación gratuita, pues no existirían partidos políticos oponiéndose a proyectos que realmente favorecen a todo ciudadano. Lograríamos el desarrollo de un país civilizado y no en retroceso.

Alguien diría: ¡Dios se apiadó del hombre y corrigió una obra imperfecta.

Y aquel niño que navegaba en un yate de ilusiones sobre aguas dulces y mansas. Hoy lo hace en un bote de madera apolillada, en aguas turbias y saladas.

Recuerdo cuando llegó el año dos mil con sonrisas y carcajadas, pues el mundo no se acaba, pero aquellas ilusiones frustradas ofrecieron decepción…nuestros seres queridos mortales y la medicina en el 2020 combatiendo una pandemia casi sin solución.

Lamentablemente, esta es como la picada del zancudo, ante el complicado futuro que nos ofrece el destino.

Ahora ya viejo, pulo un trozo de madera y lo protejo en un rincón.

Estoy consciente que un mañana …lo llamaré bastón.

Los años me miran con ironía, casi sonrientes y yo me pregunto …¿acaso es un delito el cumplirlos llegando hasta la tercera edad?

El pelo se tiñe blanco, robando el negro la noche para tener su oscuridad. Algunos desde jóvenes descuidados, dejamos que el viento nos hurte esa frondosa cabellera…los años se suben a la espalda y empezamos a caminar más lentos, agachados, como buscando algo perdido en el suelo…será la juventud?

Llegando a casa un perro compasivo, mueve su cola en señal de recepción. Obvio que ya no soy niño soñando con el dos mil. Con mis manos en el bolsillo voy recordando aquel tema (“Cambalache “) …

“…Que el mundo es una porquería,

¡Ya lo sé!

En el quinientos diez

Y en el dos mil veinte también ¡…”



(Carlos Yáñez Olave Escritor)