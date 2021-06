Opinión 23-06-2021

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS EL CORO POLIFÓNICO, LA JUNAEB Y LA BIBLIOTECA

El jueves diez de junio de dos mil veintiuno,el frío otoño me regaló rayitos de sol los cuales escribían recuerdos cuando iba pisando lo pasado en aquel lugar que ahora un moderno y precioso edificio cubre bajo su cimiento a dos instituciones que albergaron aventuras que hoy se registran en la pantalla de mi memoria.

El Coro polifónico, cuya presidenta en aquellos años de los sesenta era la inolvidable señora Julia Bermejo, quien en los eventos folclóricos nos servía una pequeña porción de whisky para anular la timidez y hacer notoria la personalidad y originalidad en la danza y el cantar criollo.

Marcada etapa a la cual se incorporó un bello y especial amor que aún juega a las escondidas en cada rincón del alma.

Hoy la odiosa pandemia, no me deja verla en las desabridas calles (sin ella, hermosa flor del desierto) para recibir tan solo su saludo y el mío.

Su sobrina es cómplice para no olvidarla...

Otro organismo en el cual fui funcionario y que se ubicaba en calle Manuel Rodríguez con Max-Jara,fue la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Algunos inolvidables colegas como, por ejemplo, Hugo Horacio Valenzuela Tilleria, a quien hago especial mención en el libro "puertas entreabiertas" y mucho más aún se dibuja en mi memoria la secretaria de la institución (Vicky) la cual danzaba con fina elegancia y gracia de zapateo español y tanto que la solicitábamos en los eventos de aniversario y cumpleaños. Era el mejor y maravilloso regalo que lo grabamos.

Otro valor, Eufemia Gutiérrez Tillería, poseedora de un corazón de oro y que por sus venas diamantes y esmeraldas aseaban coloreando esa sangre de mujer solidaria y tierna. El auxilio escolar lo aportaba ella.

Lo narrado ha recorrido con nostalgia los senderos casi borrados de mi memoria , en tanto esperaba al Director de la Biblioteca don Manuel Quevedo Méndez para entregar en obsequio a la biblioteca el libro "Puertas Entreabiertas".

Años idos, pero no olvidados. Entraba al Coro y a la Junta Provincial de Auxilio Escolar y ahora lo hacía al palacio de la cultura en silencio. Aquella que recibimos callados y con toscos dedos, en ese instante mágicamente suaves para descubrir las páginas de delicados textos que nos va instruyendo con poesías de amor, encanto y muerte. Aventuras narradas por talentosas y ocurrentes escritoras/es creadores de metáforas sin hurto ni plagios.

Manuel me indica los ordenados y bien conservados libros y en silencio egoísta, para mi interior pido, ojalá los futuros lectores valoren el tesoro que aumenta el encanto de nuestra ciudad y se comprometan asimismo demostrar lucidez y educación cuidando lo que es nuestro.

El aroma a saneado ambiente, abrió los asombrados ojos ante lo que me iba señalando con educación y orgullo de linarense el intelectual Manuel Quevedo. El corazón al contemplar el arte de lo construido se agitaba con emoción observando esa tecnología que jamás imaginé conocer antes de aceptar el fin de mi existencia...

Y no tan solo me atraía con asombro lo material, sino que, la fina educación y buen vestir de las/os funcionarios, considerando que es imperante y necesario aportar también a la cultura literaria una decente presentación y educado trato de quienes recepcionan a los lectores y otros.

El Director me presenta al Subdirector don Renato Urrea Díaz, el cual me sorprendió con su amplitud de cultura general derrochada con generosidad.

Los rayos de sol dibujaron una hermosa puesta del astro cuando tarde regresaba a mi hogar y caminaba despacito ovacionando las palabras del Director:

"Son muy BIENVENIDOS, estimados AMIGOS, porque ingresas junto a JORGE. Un gran honor que nos otorgan con su visita".





Carlos Yáñez Olave

Escritor