Opinión 04-03-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El jardín de mi madre

Los vecinos saludaban con cariño cada amanecer a mamá cuando regaba el jardín, elogiándole sus flores. Ella orgullosa continuaba en las tardes arrancando la maleza y cantando calladita a sus preciosas rosas.

En el mes de febrero de 2017, cuando este anuncia el inicio de agonía del aventurero verano, el que permite contemplar esas estrellas que se ven opacadas ante aquellos dos luceros enamorados de la luna, brillando como brazas calientes en un bracero negro, imponiendo su belleza y tamaño; salí a caminar por las callecitas de nuestro querido Linares, llegando a calle Freire con Esperanza doscientos dos. Sector conocido como Población de Carabineros. En la esquina se destacaba la casa que cobijó mi infancia, recibiendo a inolvidables amores.

El antejardín exhibía en el extremo Poniente un hermoso Ibizco de flores color fucsia, en tanto unas rosas de distintos rojos y matizadas, orgullosas mostraban sus dobles pétalos. Al Poniente separado por un pasillo, otras plantas agradecían el riego que mi madre les rociaba día a día, para hacerlas más preciosas. Frente a la amplia ventana, aquella que cuando joven permitía ver pasar a mi enamorada; unas rosas amarillas de firme color y ternura parecían sonreír a quienes pasaban admirándolas.

No sé qué tienen aquellas rosas amarillas, solo sé, que no soy el único que las contempla con asombro y con éxtasis de hombre enamorado.

En aquel instante, cuando la noche se hermoseaba aún más con la presencia de una enorme luna, me afirmé agarrando los barrotes de la reja, cuando me sorprendió un letrero que ofrecía venta de la casa… Lo había olvidado.

Apreté con fuerzas y casi rabia las barras, luego perdí la energía y unas lágrimas silenciosas e invisibles, mojaron el rostro descubriendo lo escrito en el pasado y la imagen de mamá en la memoria. La luna la enfocó regando el rosal amarillo confesando que mi padre lo había plantado y entonces comprendí porque tanto me atraía.

Vi a mi madre sonreír feliz y con un beso de su mirada cesó mi llanto mudo… Pero, no pude evitar otra vez el letrero de venta y me retiré como embriagado y demasiado triste.

Mis pasos lentos por calle Esperanza, desde Freire hasta Patricio Lynch, llegando a casa. No sentí miedo a los crueles asaltantes. Dos hermanos y mis padres ya idos, me acompañaban.

Y tú palpitabas en mi corazón.



(Carlos Yáñez Olave)