Opinión 28-02-2019

Cuentos que parecen cuentos El joven doctor que marcó su presencia eterna

Hay seres que cuando cumplen su permanencia en la tierra, se van casi ignorados y pronto ingresan al olvido. Pero, existen otros recatados y modestos que, no pueden ocultar su partida y no requieren de coloridos discursos para tomar conciencia cuan virtuosos han sido.

Las futuras generaciones en páginas imborrables apreciarán el talento de aquellos y valorizarán lo que nosotros no supimos aceptar.

A nuestra gran ciudad encantadora, joyel de corazones y de amor, llegó en el año 1958, un apuesto, noble y sencillo joven doctor. El primero en su especialidad (cardiología).

Con tan solo observar a los pacientes, captaba con facilidad su dolencia, pues dominaba todas las especialidades que se practican en medicina. Era como los antiguos médicos de familia y no erraba en sus diagnósticos.

Hasta el elevado Nevado de Longaví inclinó su penacho blanco para saludar a este gran señor que engrandecía con su llegada a nuestro Linares.

Las bellísimas damas de la provincia descubrieron aquellas sonrisas educadas, tiernas y francas. Tanto es así que, hace poco una antigua linarense me confidenció que esas lindas, atrayentes y encantadoras jovencitas de aquel entonces; simulaban malestares al corazón, con la intención de que la examinara aquel atractivo doctor.

Fue así que, en esta ciudad encontró a una bella e incomparable mujer que lo hizo suspirar hasta lo más profundo de su corazón y en el mismo lo guardó para liberarlo en su partida.

Obviamente que se casó con ella y cuando llegaba el momento de abandonar su caminar en la existencia… cerró los ojos para siempre y se dejó oír un profundo y relajado suspiro.

Pero, no tan solo eso tengo que relatar el registrar la pantalla de mi recuerdo y lo que me comentaron de sus talentos de este distinguido personaje.

Un partido político, decente y moderado, de grandes ideales y sólidos principios, ignoraba el valeroso militante que llegaba.

En el Partido Radical Social Demócrata, se descubre en sus registros el nombre de DON RODOLFO CASTRO SALGADO (Q.E.P.D) simpatizante de infancia, pues en campañas repartían entusiasmados panfletos de famosos y extraordinarios correligionarios de fama internacional, compartiendo con ellos, a pesar de ser tan niño.

Disciplinado como ninguno, cooperó en todo sentido con el Partido y jamás renunció a sus principios e incluso estuvo activo en los momentos más tristes que ha vivido Chile.

En la Región hemos tenido grandes y potentes militantes. Algunos ya partieron y otros están activos, lamentablemente perdimos a uno el cual era un orgullo del Partido, ya que, el correligionario Rodolfo Castro no era ambicioso y su excesiva honradez no le permitía ascender como tampoco la unión y respeto a su hogar aceptaba su inasistencia que obliga a muchos políticos ausentarse y además abandonar a sus pacientes…

Habría sido más que Senador, pero tan solo aceptó donde podía aportar a su Linares querido y se destacó como uno de los mejores Concejales de la comuna.

Jamás dejó de asistir a las elecciones internas y cuando enfermó, otro distinguido militante Santiago Aburto Olave (Q.E.P.E) diariamente se preocupaba por su salud y silenciosamente cada día se acercaba a casa del doctor para consultar su estado. Pero, partió antes y nos privó de un merecido y brillante discurso, como sabía hacerlo mi correligionario y amigo.

La existencia del Doctor Castro no solo privilegió a Linares, sino que, a toda la región del Maule y sus rincones.

Y es por eso que el correligionario Rodolfo marcó su presencia eterna.



Calor Yáñez Olave