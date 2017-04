CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El primer amor

Opinión 19-04-2017

El primer amor

Mi mes favorito es noviembre. La primavera está crecida y las flores con firmes colores, exhiben su belleza en los jardines (sus casas), para que nuestros hogares se luzcan mejor. En la pre cordillera nos sorprenden con sus escondidas variedades silvestres, para deleitar a quienes amamos la naturaleza y nos agrada aventurar en la montaña, descubriendo esas hermosuras defendidas por la soledad y la pureza que el lejano campo nos regala.

Lo contrario sucede en la ciudad, los animales las destrozan cuando recién están brotando y algunos niños mal enseñados las cortan sin ser flores todavía. Justificado es quizá, si algún pequeño la coge para llevársela a mamá o aquel enamorado a su amada.

Los abuelos también tuvimos un primer amor y pocos nos atrevemos a confesarlo, ocultándolo en la excusa del olvido. Yo lo tuve en un mes de Noviembre.

Era un veinticuatro del aludido mes, en el año mil novecientos sesenta y dos, cuando el reloj marcaba las once con treinta y tres minutos. Sucedió en una de las playas de Constitución, recogiendo ágatas, que las olas en complicidad con la arena, suavemente como los pasos de una bailarina de ballet, las hacían llegar a mi alcance, las que rápidamente recogía juntando aquellos trocitos de rocas de vivos colores que parecían compuestos de cristal, arrancados del fondo del mar y que en aquellos tiempos afloraban a la costa del Maule. Mi propósito era llevárselas a mi madre, porque la verdad para mí, era la única mujer que las merecía…

De pronto el mar ordenó silencio amansando las olas, las cuales dejaron de chocar con estruendo contra las rocas y tan solo llegaban a ellas para acariciarlas, depositándoles besos húmedos y cubriéndolas con espumas blancas. El sol alumbró su oro, dejando un cielo más azul y la brisa marina se transformó en un bostezo de primavera, para despertar en mis ojos aquella mirada que descubría el primer amor.

Era una bella niña de cabellos dorados (comparado con aquel color que en el ocaso del verano el sol pinta en los trigales), permitía que el viento los hiciera agitarse, para hacer notar la seda de aquella cabellera hermosa y brillante. En una de sus manos llevaba un texto de estudios y en la otra sus zapatos, para que los finos pies acariciaran la arena aseada por el yodo de mar o ésta tuviese el privilegio envidiable de hacerlo con la suavidad de su piel.

Si el paisaje era precioso e inolvidable, se opacó con aquella presencia de sueño y la luz del sol aumentó, entibiando las aguas verde azul. Fue tal el encanto, que mi timidez desminuyó y tuve la osadía de presentarme ante aquella poesía mujer. Su mirada suave, sorprendida y dulce penetró en mi interior, logrando ruborizar el alma, empapándola con inédita felicidad.

Fuimos amigos en un momento y al atardecer en la plaza el beso selló el inicio de un primer amor…

El tiempo pasa… Ella hoy, ama a otro hombre y yo a otro amor.

Recuerdo y creo no equivocarme, que el pasaje más maravilloso en nuestra existencia, es aquel instante en que se nos entrega la oportunidad para descubrir y practicar el amor puramente ideal, pero con respeto, dejando aflorar aquel temor a perder la pureza de lo bello si nos arriesgamos a tocarla o abrazarla como deseando ser uno solo los dos. Hoy es distinto y pienso que no se llama “el primer amor”.

Me convenzo que no mentíamos al decirnos y prometer tantas cosas bellamente agradable, que después decimos olvidar. Declaramos en el instante la emoción del primer beso, que nuestros temblorosos labios lo lograron cuando las bocas se unieron con una garganta muda que tragaba esa cosquillita del deseo, acelerando los latidos de dos corazones para después mirarnos extasiados sin decirnos nada, pero si en la mirada había complicidad, en la cual se escribía eso que se logra en la primera vez.

Éramos lolos que empezábamos a experimentar y explotar con exageración, dos de los cinco sentidos y que fueron el gusto y el tacto, llegando a remecer el alma con la desatada pasión. Pero, la educación y orientación civilizada de nuestros padres y maestros, permitía frenar en el límite el deseo rebelde y osado.

Nos miramos grabando aquella escena trazada con el néctar de la pureza y respeto de jóvenes enamorados.

Aquel veinticuatro de noviembre, no habían violines ni el cantar de sirenas invisibles, pero si, llegaron las estrellas anunciando el inicio de la noche y con su titilar me parecieron aplaudir el momento que tus ojos y los míos sellaron en sus pupilas el nacer del primer amor, en un romance regado por la brisa del mar y el silencio relajado de la puesta de sol.

Tus celos y mis celos, nos unían cada día más. No puedo olvidar cuando dudaste de mi cariño y a tus ojos asomaron unas lágrimas que con los labios detuve. Besé tus dorados cabellos y en la palma de tus manos mi boca pidió perdón, acusando la intensidad de mis deseos. Pero, a pesar de eso, solo caricias y besos, hasta separarnos para siempre.

Ahora ya viejos, al encontrarnos, solamente en los ojos sabremos que todo no fue un sueño y nuestra juventud tampoco. Está grabado en ellos y también el primer beso.

Somos dos abuelos, que también tuvimos un primer amor.





(Carlos Yáñez Olave)