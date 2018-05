Opinión 13-05-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El prodigio de ser mamá

Ha llegado un año más con la ternura de tu ausencia. Cada amanecer cuando miro hacia la cordillera ya sin ti, recuerdo con tristeza, cuando comentábamos la belleza que despierta, al delatarla con su brillo el sol, el cual con sus rayos de oro, simulando amplios brazos, los extiende para entregarnos el calor que sentimos al abrazarnos…….

Pero hoy, sin tu mano junto a la mía, siento frío al mirar la blanca nieve que, de madrugada pareciera besar el azul del cielo, allá arriba en la cumbre. No niego que, es bello lo que estoy observando, pero cuando se nos van nuestras madres…….vemos las noches más negras, que parecieran no tener estrellas.

Y cuando a ellas las tenemos ¿ Qué nos importan las noches de luna y de estrellas? Egoísmo desatinado. Puesto que aquellas noches tibias, románticas y generosas, son las creadoras de las madres queridas, cuando con besos y caricias, a nuestras amadas, las comprometemos a tener un hijo, que les digan “ Mamá”…….. Pronto se aproxima aquella fecha, que de sobra y merecidamente, se festejan a todas las madres del mundo y sus rincones. Día en que todas ellas son preciosas y no existe mamá que no sea la más linda, tierna y amorosa para cada uno……. Que tierno son los niños, cuando con orgullo y sin pena, rompen su alcancía, para la sonrisa de mamá, obteniendo de ellas stisfacción y alegría. Cómo me gustaría que todos los días fueran como éste y sin que lo ordene el calendario. Basta un abrazo y decirle : te quiero madrecita querida, hoy y siempre.

Los que no la tenemos ( mal dicho está) la iremos a ver a su sepulcro………. Totalmente falso, pues solamente contemplaré en el mausoleo, la fecha de su nacimiento y de su muerte, en un nicho abierto, que al mirarlo recuerdo, cuando fuimos a depositar su cuerpo, con lágrimas escondidas y otras al descubierto, con llantos a gritos y otros en silencio.

De lo que sí estoy cierto y admiro ovacionando, es la personalidad de mi hija Andrea, quien llega a la tumba y le pone música de tangos, que tanto a su abuela le gustaba cantar………..

¡ Baila abuela, baila, que yo te acompañaré. Soy aquella nieta que, alguna vez te hizo rabiar! Luego deposita un precioso arreglo floral y, para que no se sequen tan pronto, con sinceras y pequeñas lágrimas, riega los tiernos pétalos aromados. Un día le pregunté, por qué tanto amor y cariño a su abuela…….respondió con prontitud : ¡ porque gracias a ella, tengo papá y mamá!

Todas las mujeres son tan bonitas y tan bellas, pero mucho más hermosas, cuando saben ser mamá, pues lo reflejan en su rostro que se ilumina de felicidad, frente a sus hijos y más aún al escuchar la palabra Mamá o mamita…..



(Carlos Yáñez Olave)