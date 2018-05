Opinión 22-05-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS El soñado dos mil

Muchos cultos lectores comentarán del autor, al recordar su niñez, por la cantidad de años al anotar…

Era demasiado niño cuando escuchaba la preocupación de los adultos, dudando si llegarían al año dos mil.

Por cierto, que muchos no llegaron.

Sucedieron muchas especulaciones, incluyendo que tal vez, se acababa el mundo.

Entonces en mi infantil imaginación figuraba volando en bicicleta con noches iluminadas sin faroles eléctricos, ni cablerías para estos efectos. Casas como mariposas en primavera, de vistosos colores sin rayados, ni grietas, con sus puertas y ventanas abiertas, sin aquel peligro el que ingresaran los ladrones. Calles sin malezas en sus costados, con veredas aseadas libres de mendigos y ladrones. Además atravesando seguros de acera a acera en un desierto de veloces móviles conducidos por imprudentes y anormales choferes.

Cielo azul, porque su atmósfera era tan pura y limpia como las caricias de mamá y la protección de papá.

El sueño más iluso que hoy me parece arrancado de películas en creatividad de ciencia ficción, era que estaba convencido que en el año 2000, no habrían enfermedades incurables, puesto que se inyectaba un líquido recorriendo nuestro cuerpo para repararlo e incluso renovando huesos rotos o cualquier fractura.

La medicina y educación gratuita, pues no existirían partidos políticos con oposición a proyectos que nos favorecen a todo ciudadano. Imperaría la cordura convencidos que la unidad no es para lograr una fuerza de nativos musculosos, sino para, obtener en bienestar de ricos y pobres logrando el desarrollo de un país civilizado.

Con respeto hoy diría, Dios se apiadó del hombre y corrigió una obra imperfecta.

Aquel niño que navegaba en un yate de ilusiones sobre aguas dulces y mansas, hoy lo hace en un bote de madera apolillada, en aguas turbias y saladas.

Llegó el año dos mil con sonrisas y carcajadas, pues el mundo ya no se acababa. Pero, sus ilusos sueños frustrados le ofrecieron decepción. Sus padres mortales y la medicina, pesadas barras de oro que no todos pueden soportar…

“Ahora ya viejo, pulo un trozo de madera

Y lo protejo en un rincón.

Estoy consciente que un mañana,

Lo llamaré… mi bastón”

Los años me miran con ironía, casi sonrientes haciéndome pensar que acaso es un delito el cumplirlos hasta formar la tercera edad?...

Puesto que se hace presente el pelo blanco, robando la noche el negro, para tener su oscuridad. Y algunos descuidados, desde jóvenes dejamos que el viento nos hurtara esa frondosa cabellera… ¡Que triste es la vida, Benancio!

Los años se suben al “apa” y empezamos a caminar más lentos y agachados, como buscando algo perdido en el suelo… será la juventud?

Seres humanos con lucidez y criterio bien formado saludan a los viejos con cariño y respeto y ceden el espacio en la vereda, en tanto otros de dudoso origen, casi los empujan considerándolos un estorbo. Un delincuente metiendo la mano en los bolsillos para robarle aquella escasa pensión, cuyo producto es para pagar parte de sus deudas. Unas raíces en las veredas levantando adoquines para tenderles zancadillas y llegando a casa, un perro compasivo, mueve su cola en señal de buena recepción…

Casa construida u obtenida con su sudor y sangre… entonces yo, muy calladito con las manos en los bolsillos voy recordando aquel tango conocido… (Cambalache)

“…Que el mundo es una porquería,

Ya lo sé!

En el quinientos diez

Y en el dos mil también!...”



(Carlos Yáñez Olave)