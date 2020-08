Opinión 18-08-2020

Cuentos que parecen cuentos Fantasmas en mi casa



El día trece de agosto en el segundo piso tenía la radio emisora funcionando con moderado volumen. En ese instante el cantautor Jorge Yáñez preguntaba en su canción “…y ahora, ¿dónde estará la María?"... agradables temas de nuestro folklore que anuncian la llegada de septiembre con sabor a primavera, donde la bella mujer cambia el pantalón y acorta la pollera.

Salí al sitio por breve momento y cuando regreso pregunto a mi señora por el silencio del artefacto musical, ella habría subido a apagarlo. En la cocina contacta la escala. Ante mi pregunta, responde: - No. ¡No he subido!

- Extraño... ¡la dejé funcionando!

Subí y sólo chicharreaba, silenciosamente. Supuse algún corte de energía eléctrica en el sector de la emisora. Luego busqué otro dial. Bajé para ayudar a Carmen Gloria en el orden del almuerzo... de pronto otra vez el receptor enmudeció. Mismo hecho anterior... el típico sonido de radio emisora con término de comunicación.

Era el mediodía y los Víctor celebraban su onomástico. Mi hermano menor usaba ese nombre en poemas y ensayos literarios. Sintonicé cuando cantaba Leonardo Favio "... que otra vez será, tierno amanecer... sé que, nunca más..."

Como mi pensamiento estaba escondido y en silencio, en la pantalla de mi memoria se proyectó el primer amor.

Llegué al comedor comentando que seguramente el corte se extendía a sector que afectaba a la emisora sintonizada. Seguimos saboreando una rica cazuela de pavo casera, tan exquisita como noche en luna de miel...

De pronto, por tercera vez la música queda muda y suspendida como un beso frustrado en una noche de sueño con la mujer amada.

Prestaba atención a un famoso bolero que mi gran amigo Jaime entonó en la misa de despedida de su ser amado..."Contigo Aprendí"...

- ¡Están penando arriba!

En forma jocosa comenté a mi compañera.

Llego al segundo piso saludando a los fantasmas, los cuales me respondieron con un soplo frío aromado a ausencia eterna. Reaccioné pasivamente y casi sonriendo...

- Ya que quieren silencio, canten ustedes, ¡pero con ternura y dulce melodía!

Terminamos de almorzar analizando las coincidencias que muchos consideramos penaduras.

Me correspondía lavar la loza y más aún por motivo que a Yoyi (Carmen Gloria) le aumentaba un extraño dolor al cuello. Sugerí fuese a acostar, preguntando si cuando niña habría tenido un accidente que hubiese afectado el lugar del intenso dolor.

El inicio de la noche fue más preocupante, pues el dolor la tenía inmóvil.

Calmantes y masajes la adormecieron. Para el lunes tiene atención del doctor.

Anoche me sentí el mejor marido del mundo. Y me dormí memorizando cuando escribía mi primer libro... se perdían documentos y fotos, a veces los fantasmas me desordenaban partes importantes de la obra literaria. Parece que las puertas estaban demasiado "entreabiertas".



Carlos Yáñez Olave

Escritor