Opinión 20-02-2020

Cuentos que parecen cuentos Grata y ejemplar actitud





A veces la cuidad encantadora extravía sus encantos, pero el aporte de bondades lo puede recuperar.

Sucedió el día martes 18 de febrero, cuando aproximadamente a las 14:00 hrs. subí al taxi bus número 77 de la Línea San Ambrosio de Linares, en calle Yumbel con destino a mi domicilio ubicado en Patricio Lynch.

En el trayecto se acerca al conductor un delgado turista para solicitar orientación, pues al parecer se había equivocado de transporte.

Quien iba al volante, todo un caballero, notablemente educado y sensato le indica con amabilidad lugar y número de máquina a tomar.

Se detiene a poca distancia y sorpresivamente le devuelve valor de los pasajes al errado pasajero, el cual baja junto a su señora y dos hijos.

Sentí ganas de aplaudir y gritar- ¡Esta es mi cuidad encantadora!

Imagino que el señor y familia comentará este acto, engrandeciendo la imagen de nuestra ciudad y de la línea de Taxi-buses.

Gracias al culto conductor, los linarenses nos embargamos de orgullo, pidiendo al destino fortalezca este ejemplo para que se amplíe, no solo con el actuar de los señores de la San Ambrosio, sino que, con todos los ciudadanos que necesitamos de cultura peatonal y conductora.

Existen muchos que atraviesan sus vehículos en las veredas, obligando a los peatones bajar a la calle, arriesgando ser atropellados y la exposición de señoras con guaguas en su coche.

Al bajarme, felicité al conductor consultando número de máquina, pero no pregunté su nombre.

Tal vez, me habría respondido humildemente sonriente:

-¡Me llamo “San Ambrosio”!



Carlos Yáñez Olave