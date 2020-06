Opinión 20-06-2020

Cuentos que parecen cuentos Homenaje a un abuelo papá



Hace pocos días ya idos caminaba desde calle O’Higgins por Independencia hacia Manuel Rodríguez. Fue entonces cuando divisé a la distancia a mi sobrina Conny. La quería saludar y abrazar, pero no era yo, pues el deseo mostraba un cariño paterno. Me sentí extraño, muy extraño y apuré mis pasos como obligado para alcanzarla. Más de pronto, como en un sueño, sentí una fuerza mayor que ordenaba detenerme... se solicitaba con dominio emocional y tierno.

- ¡No lo hagas! Es mejor ignore mi presencia... pues yo la contemplo y ella no me verá.

Sentí en mi hombro derecho la mano de mi hermano Adolfo tan suave y silenciosa, como el espacio de la intención de posarla.

Me detuve y no quise ir hacia ella... quizás Adolfo intentaba susurrarle:

- No sufras, hija mía. ¡Estoy en paz y sonriendo junto a tu abuelita Julia, tu tata José Vidal y tus tíos!

Este curioso hecho que me parece un mensaje vino a mi memoria cuando inocentemente presioné Facebook, lo cual no domino. Encontré saludos de mi sobrina Carola, posteriormente Conny y luego la regalona Marisol. Y aquella noche en mis vagabundos desvelos, se proyectó en la pantalla de mi memoria cuando Marisol y Conny vivían en casa de mis padres.

Disfrutaban de aquellos infantiles diez (o poquito menos) años, a quienes ayudaba en sus tareas y el tata José les traía chocolates y frutas a sus regalonas. En tanto la abuela elegía los más hermosos vestidos para aumentar la belleza de las niñas.

Vivieron la etapa de infantiles pololeos, puros e inocentes, bellos y tan tiernos como cuando las mariposas se pintan con el polen de las rosas. Aquellas aventuras cuando se llora poco y a escondidas, pero pronto se olvida. Distinto a cuando adulto con ese llanto que quema por dentro y tan pronto no se olvida.

Aún recuerdan cuando su abuelo con una suave pluma de golondrina untada en "metapío" curaba las heridas causadas al caer de bicicleta en sus aprendizajes.

Cuando a los niños se les cubre con un manto de amor paternal, jamás ellos lo olvidan.

Por eso papá y hermano Adolfo, ellas y todos los nietos te aplauden en el Día del Pad



(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)