Opinión 27-07-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Hoy la vi, pero yo no estaba en el bar

Sí, de verdad no estaba en el bar. Pues hace muchos años, ya no entro a ellos, ni siquiera a tomar una bebida. Me tienta el dialogar con amigos de ese entonces. De diversos niveles sociales e intelectuales.

Llegaban al Londres Chico algunos para ahogar sus problemas en una copa de vino o cervezas por aquella señora en casa olvidada de la ternura que más la embellecía; ahora transformada en una sargenta que ordenaba a sus subalternos con dureza y humillaciones. Ausente de besos y sonrisas.

En los bares no encontraba las caricias, pero siempre una sonrisa de amistad de la señorita que atendía a los consumidores y les permitía moderadamente alimentar sus ilusiones de conquista, pero hasta cierto extremo.

Otros con una señora en el hogar, más indiferente, con abrazos y besos, pero pasados a leña de otro hogar. Besos sin sabor, agrios y fríos, como trago de “cicuta o natre”.

Otros bebedores pedían un litro y se lo tomaban con rapidez. Miraban la hora, esfumándose como perseguidos. A la misma hora todos los días.

Se sumaban aquellos que no tenían amigos y aunque se les hacía notar poco grata su presencia, se colaban en la conversación. El salud era solitario y sin respuesta.

Mi llegada era aproximadamente a las 13:30 hrs. Me esperaban amigos y clientes. Les atendía y bebía con lentitud…hasta que un día 18 de agosto del 2008, tal como antes lo he relatado… recibí el último beso en la mejilla y unos maravillosos ojos azules me sonrieron por última vez. Me sirvió la última pituquita (una copa chica de vino). Ahora no miento que, al recordar aquel día, me vuelve a la memoria y a mis sentidos la dulce ternura de Angélica. La bella dama que atendía en Bar.

Pero, tal como lo confieso al inicio, yo no estaba en el Bar. Iba caminando al supermercado Santa Isabel, en sentido contrario, lo hacía una desganada mujer mirando hacia la nada. Su compañía era un velo de tristeza que la cubría. Había pasado mucho tiempo desde que no la veía y tanto que, el olvido la escondía en uno de sus rincones. Mi seriedad se descubrió de alegría… gentilmente permití saludara, no lo hizo y el contagio de su pena oculta, lesionó mi orgullo. Más de todas maneras…

- ¡Hola, Mary Cecil!

- ¡Hola, Carlos! Me respondió desabridamente siguiendo su camino sin levantar la cabeza.

En la pantalla de mi memoria se proyectaron aquellos tiempos cuando confidenciábamos nuestros idilios y analizábamos la tristeza al tropezar en los escollos que ofrecían los senderos de la vida. Emanó su aroma, su ternura, su cutis lozano, suave y sin manchas. Sus ojos de mirada serena y bella, su sonrisa como el escapar de los pétalos de una rosa en primavera. Era una lindísima mujer, como tú que estás leyendo este trozo romántico.

Y hoy la vi, vestida como un arcoíris sin colores. Su voz cansada y mirada de niña traviesa, ocultando su maldad.

Intenté detenerme y estrechar su mano como antes cuando descubría cuan suave y tierna era su piel… pero era extremadamente notoria su intención de evitar diálogos.

Olvidé hasta lo que tenía que comprar pensando que tal vez sus hijos ya profesionales, gracias a sus torturados esfuerzos habían logrado obtener interesantes títulos… ¿la habrán abandonado? ¿O tal vez su amor se había escondido y perdido en un eclipse eterno de un sol muerto…?

Muchas especulaciones surgieron en mi imaginación. Tormentos o instante, porque de verdad cuando descubro y observo el sacrificio de una madre por el progreso de sus hijos; me enamoro de aquella virtud y jamás la olvido.

De pronto la realidad se hizo presente recordando que cada mañana al afeitarme, el espejo me mostraba los años en mi rostro.

Mi consuelo fue convencerme de que solo el cuerpo es el que muere y todo lo de el desaparece. Entonces mi yo interior viajará en el espíritu dialogando con los ángeles y tal vez con aquellos que no me escuchan.

Errar es humano e ignorar también. Había olvidado que no solo yo envejezco…

También ella lo está viviendo.





(Carlos Yáñez Olave)