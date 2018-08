Opinión 30-08-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS José Adolfo

(Recuerdo cuando mi madre y abuela dijeron:

¡Dios los premiará por su buena voluntad!)



En los años sesenta, no solo se bailaba el rock and roll y twist, liberando la energía juvenil y celebrando nacimientos de inolvidables romances, terminando muchos de ellos en alegres matrimonios. También podemos considerar el mal aporte de la naturaleza con sus temporales, tsunamis, terremotos y otros. Desnudando con sus efectos la pobreza oculta de miles de chilenos. Entonces no solo se bailaba, cantaba y acariciaba el placer del amor con respeto y disciplina que lo hacía más bello. Sino que, la juventud era más solidaria cuando habían aquellas tragedias. Recuerdo que en una de tantas, José Adolfo con poco más de veinte años de edad, a las dos de una mañana fría y oscura se despedía de mamá y de su abuela, para integrarse a una caravana que salía desde Linares al Norte, con ayuda a los damnificados por desgracia ocurrida en aquella zona. Largo camino en camiones de aquel entonces, incomodos, lentos y de áspero deslizar.

Frente a la Intendencia de aquellos años, se les despedía con sonrisas y aplausos a los jóvenes voluntarios.

La abuela y mamá de Adolfo, le incentivaban manifestándole - ¡Dios los premiará, por su buena voluntad! A su regreso acusaban con su gastado físico y hambre que, aquello no era un paseo de agrado. Pero si de satisfacción por la obra ejecutada.

Los años se fueron sucediendo con natural desarrollo que la vida ofrece. Adolfo se enamoró, casó muy joven, fue padre y amó. Lo amaron y siguió amando.

No cabe duda que Dios lo premió por sus constantes buenas intenciones socorriendo a los necesitados. Le vistió de buena figura, elegante y de erguido caminar. Vio a sus hijos

crecer, formando también ellos hogares, celebrando profesiones… Pero de pronto.

El cruel y rebelde destino dejo lugar en una de sus páginas donde estaba escrito el cesar de los pasos seguros y firmes que a José Adolfo lo distinguían.

Efectos de un accidente vascular dificultaron su andar y una de sus extremidades superior inutilizada.

Golpe lentamente mortal y zancadilla traicionera que aceptó, pero como un reto para recuperar su normalidad.

Incluso continúo conduciendo el vehículo para llegar cada día al Estadio Español y allí caminar ejercitando.









Y cuando presentía ilusamente su recuperación, otros trastornos de salud lo hospitalizaron por varios días.

De regreso a casa lo esperaba un catre clínico para recepcionar una postración mitigando dificultosamente sus dolores físicos, fácil de imaginar.

Pero su esperanza y fe le hizo descubrir que podría bajar a la silla y alimentarse en el comedor.

Su optimista ilusión y valor digno de aplausos, permitió que Dios autorizara a unos ángeles para que habitaran en el alma y corazón de sus realmente amigos. Entonces correspondió a Dagoberto Moya representar a ellos en una vigilia permanente junto a Domingo Arancibia.

Testigos cuando José Adolfo aceptaba feliz el programa de sus compañeros para visitar el campo, disfrutando la amplia libertad y generoso aire puro con aquel aroma de flores silvestres. Mariposas jugando en un arco iris tiñendo sus colores.

Llegó el Otoño con una mirada de invierno. Escarchado y sin sol. Noches desabridas con aquellas heladas al acostarse y al amanecer.

Entonces Adolfo atribuyo aquello al inicio de sus dolores y malestares que le empezaban a torturar.

La familia con su corazón estrujado con los respiros del alma, destilaron lágrimas de aquel inevitable llanto escondido cuando el médico dictaminó que había de notificarlo de aquel cáncer mortal…

Y en esto, no estoy de acuerdo. Tampoco muchos de ustedes… ¿cómo es posible eliminar las ilusiones de un ser humano, si es de todos sabido “que la esperanza es lo último que se pierde”?...

Pareciera que nos vamos retornando al pasado. A la era de los cavernarios.

Considero criminal comunicar el final de nuestra existencia. No creo en aquellos que manifiestan - ¡Estoy aburrido de la vida, quiero morir!

Incluso pienso que los que se suicidan ahorcándose, tienen la esperanza de que alguien los agarre de las piernas y desate su nudo a tiempo.

Cuando tenemos desvelos y llega el nuevo día, confiamos en un mañana mejor y que la tormenta indudablemente tiene su fin.

José Adolfo en el patio de su casa cuidaba un precioso limonero de jugosos frutos y un árbol de tentadoras naranjas.

El naranjo con un trocito de corazón del sol en el interior de sus frutas y en su agonía, una tristeza de luz opaca que parecían golpear el ventanal de su lecho y las hojas verdes teñían los ojos de abandonado mirar de mi hermano. En tanto el limonero con sus frutos amarillos le hacían guiños, como cuando las estrellas con mucha pena están llorando.

En su hogar, toda la familia ocultaba su llanto…hubo un momento en que Carmen Gloria (mi señora) y yo, quedamos a solas con él. Ella le dijo: -¡Adolfo, tu hermano Carlos está a tu lado!...

Levemente giró su cansado rostro hacia mí y sonrió… Yo no pude hacerlo pues presentía que era su última sonrisa.







Tan solo recitó mi interior… “Canta, canta hermano que, nuestra madre está en el cielo junto a mi padre y hermanos, esperando tu llegada. Ellos te van a contar lo que no vistes en la tierra y mi madre te va a confesar que hubo una mujer que te quiso, como ella! “

Aquello sucedió cuando aproximadamente el reloj marcaba las 14:30 horas del día sábado once de Agosto de 2018. Después me retiré muy en silencio, puesto que tuve presente aquello que está científicamente comprobado que el ser humano lo último que pierde en sus sentido, es el

oído.

Al día siguiente cuando faltaba aún para que los gallos cantaran el despertar de la madrugada y que tal vez, no lo hicieron porque estaban llorando… el corazón de Adolfo dejó de latir avisando sin decir nada, el fin de su existencia.

Mirando la urna en la Iglesia Catedral y a tanta gente, recordé a mi madre y a la abuela cuando le dijeron a Adolfo - ¡Dios te premiará, por tu buena voluntad!...

Y allí llegaron aquellos que portaron el amor, nobleza, dignidad y cariño de aquella semilla de bondad que mi hermano sembró.



(Carlos Yáñez Olave)