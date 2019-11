Opinión 17-11-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La abuela solitaria

Tan solo los años son su compañía. La conocí en mi barrio recogiendo cartones, empujando una vieja carretilla cargada también con botellas.

Era una joven y hermosa señora que en el mes de noviembre hace mucho tiempo (años) pasaba frente a mi casa que habitaba mi abuela Claudina, aquí en calle Patricio Lynch.

Y no lo hacía sola. La acompañaba un apuesto muchacho, trabajador y honesto. Tímidamente se dirigían tomados de la mano hacia el convento Salesianos para asistir al Mes de María.

En aquella Iglesia se casaron y pedían a Dios jamás los separara. Promesa de ambos, hasta que la muerte los separe.

Eran aquellos tiempos donde calle Esperanza y Patricio Lynch no tenían pavimento.

Las luces escasas, pero no habían tantos delincuentes como ahora.

Esteban trabajaba hasta muy de noche y una de ellas fue testigo cuando este fue asaltado e intentó repeler al enemigo. Pero las armas son más poderosas y asesinas que los golpes de puño.

Ximena quedó viuda a pocos días de casada. Un hogar recién formado y una fortuna de deudas e ilusiones.

Sus lágrimas hicieron brotar rosas negras en primavera y su soledad la vistió de negro.

Y hace poco, en tanto yo plantaba un árbol frente a mi domicilio, la vi avanzar con aquellos pasos suaves y lentos, deteniéndose de vez en cuando, con la intención de recuperar energías.

Me confesó regresaba de una plazuela cerca de mi casa, pues se habían agrupado para presentar con su silencio y respeto de andar, demandas de sus derechos como ser humano. También como pan como ustedes cada día y la sed la apago con aquella agua que me ducha un día en la semana.

Como todo individuo que no quiere ver, ni sentir. Le manifesté que no le creía tanta exageración.

Parece que se enojó y siguió su lento andar, murmurando:

-¡Yo no tengo nietas que luchen por mi pensión!



(Carlos Yáñez Olave

Escritor)