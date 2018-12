Opinión 12-12-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La inmortal comunicadora y educadora social

Hace poco caminaba lentamente por nuestras calles de Linares, transformando malos momentos por la belleza que descubría al avanzar; incluyo los antejardines con un canelo silencioso rodeado de flores multicolores y aromadas por esta linda primavera que al vestir a las hermosas linarenses, les eterniza su encanto, ternura y juventud…

De pronto una voz distinguida y muy especial en una radioemisora, despertó mi sueño para pintarlo más azul.

Me detuve haciendo callar el ladrido de una perra callejera, pues aquella emisión me retornaba al pasado, lo que me hizo dudar por un instante, si estaba despierto.

La imagen en la pantalla de mi memoria me mostró aquellos años cuando era un jovenzuelo, visitando en las tardes a mi abuela, quien concentraba su silencio en la máquina de coser, haciendo un aro para escuchar una vocecita especial, encantadora, tierna y a veces dura y firme para censurar valientemente lo que muchos silencian.

Distinto a algunos políticos que ocultan hechos deshonestos, para no perder votos.

La saludé casi con un gesto para no interrumpir su escuchado programa que sintonizaba en radio Lautaro de Talca. Seguí hacia el patio para coger ciruelas verdes, que llevaba a una niña que me gustaba.

Despidiéndome de la abuela le consulté quién era aquella locutora que pronunciaba con tanta nitidez y educada voz en su conducción.

Además datos, consejos y otros que sorprendían. Incluso capaz de incluirnos como protagonistas en sus narraciones.

-¡Es una hermosa e inteligente damita llamada Carmen Yáñez Valenzuela!

Respondió mi abuela, en tanto continuaba con su labor confeccionando lindos vestidos.

Saliendo a la calle, en mi trayecto, pude apreciar que casi en todos los hogares sintonizaban la voz atrayente y agradable de aquella talentosa dama.

Regresé al presente y a pesar que es la hora de muchos televidentes para llorar con trágicas teleseries, radio Ancoa me entregaba aquella vocecita educada y de buen pronunciar con su programa La Hora Del Hogar.

La escuché un momento y luego pensé, quizás erradamente que, la televisión es como el cigarrillo y el vino. Su exceso hace daño.

En las mañanas los canales compiten con noticias que, ya no lo son, haciendo gala los panelistas de conjeturas detectivescas y condenando con exagerada crueldad y sadismo a aquellos supuestos hechores, que ni siquiera han sido considerados como imputados.

Contrario sería un aporte para desestresar con música romántica, orquestadas, o tantas bellas melodías que son poemas necesarios para activar el corazón con sus latidos de paz y armonía.

Y no heridas con drama a diario que inevitablemente vivimos en todo el planeta.

Con más energía presté atención a Carmencita y me sorprendió la magia para conservar misma calidad de voz. Aquella que educada y nos hace recordar que un día (hace bastante tiempo) los chilenos éramos celebrados por la excelente pronunciación de nuestro idioma.

Felizmente en Linares, nos sentimos orgullosos de tener a uno del mismo nivel. Educado y con excelente tono de voz, Miguel Ángel Venegas Salgado. Comentarios de esta calificación realizada por turistas y expertos profesionales.

Además de esa virtud, son tan silenciosamente modestos, lo cual aumenta el mérito.

Carmencita como una mariposa.

Humilde, reservada, sencilla y simple. Lo que la hace más hermosa.

¿Han observado la mariposa en su vuelo silencioso, semejante a brisa suave que acaricia y no despeina las flores en sus jardines?

En Linares hay varios talentos, pero existen muchos que lo gritan tanto y que al creerse o autocalificarse como famosos y virtuosos, su excesivo ego los opaca y se acaban tan pronto como flores en un florero caliente.



(Carlos Yáñez Olave)