Opinión 15-04-2020

Cuentos que parecen cuentos ¿LA ÚLTIMA CENA?



Cuatro amigos al inicio de esta mortal “pandemia” (enfermedad contagiosa que se extiende afectando a varios países), decidimos cenar en casa de uno de ellos con la finalidad de analizar y tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos al dudar e ignorar la veracidad de la aparición de un virus gravísimo, denominado “coronavirus”.

Consideramos prioritario el estar bien informados por intermedio de prensa, radio y televisión, evitando desquiciados mensajes alarmantes emitidos en redes sociales, produciendo pánico que podría terminar en suicidio.

Algunos suelen jactarse de saber oficialmente la última noticia, antes de que suceda el hecho. Es como decir: “¡Buen día!” Al acostarse…

Además, en algunas redes sociales,manifiestan cantidades inexistentes de contagiados y moribundos en el Hospital de la ciudad.

Otros incrédulos no acatan lo recomendado por profesionales y se suman a los expuestos a contraer el virus.

Bromas infantiles simulando síntomas frente y de muy cerca a familiares y niños que respetan una cuarentena necesaria y lúcida.

Aquella noche comentábamos la cantidad de compradores en los supermercados en forma exagerada y hoy pienso que obraban con sensatez, ya que, aunque no falte mercadería en ellos, existe una norma que exige cierta cantidad de personas por atender y además los horarios son limitados con cierre más temprano.

¿Qué sucederá si en casa falta la alimentación?

Imagino que al igual que los pumas a sabiendas que el cazador está en el poblado, ellos bajan en busca de sus alimentos. Nosotros con toque de queda y otras prohibiciones… creo haríamos lo mismo.

Recordamos cuando nuestros padres nos exigían continuamente el lavado de manos y sobre todo antes de llegar al comedor. Mamá nos revisaba las uñas, lavado de pelo, cepillado dental, duchas correspondientes y tantas otras referentes a higiene personal. Por lo tanto, no nos sorprende la práctica que hoy se exige.

En aquella oportunidad los cuatro teníamos presente que era necesario recurrir a la cuarentena y uso de mascarilla, las cuales ahora son obligadas para circular por el transporte público o estar en lugares con mucha aglomeración de personas, como los supermercados, por ejemplo.

En la última cena, jamás imaginamos cuan necesaria es la presencia de los amigos en la calle o en algún café. Aunque mi sitio es grande y tengo mucho por hacer, extraño el compartir, levantar la mano y decir “hola”, entregando una sonrisa. No basta la comunicación por celular. Estamos limitados a un espacio y ver los mismos rostros.

Tal vez cuando todo termine y despertemos de esta pesadilla todos nos saludaremos celebrando que, en solidaridad ante esta mortal pandemia, nos sentimos como hermanos y que somos mortales pobres o ricos, feos o bonitos, con miedo a la muerte, pues no solo mueren los que pasan ante nosotros.

Todo parece película de terror.

Y creo no ser exagerado al preguntarme en mis desvelos:

- ¿Será la última cena de los cuatro?

O cuando nos reencontremos ¿faltará más de uno?





(Carlos Yáñez Olave)