Opinión 30-03-2021

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La operación ha terminado. Pero, la pesadilla continúa



El año pasado dos mil veinte, cuando aquella cruel y mortal pesadilla, la cual no nos da a la fecha tregua, eliminando a seres queridos, amados, amigos y enemigos, pobres y ricos; ha ido debilitando mi existencia o el interés por ella al comunicarme casi a diario y cada siete horas la partida de conocidos o lejanos personajes.

Aún recorren la habitación de mi alma unas lágrimas de volcán como la lava ardiente que la queman, hirviendo en mi corazón.

Unas garzas tan blancas como la nieve que cubre los picachos de la potente cordillera agitan como pañuelos sus largas alas como exigiendo con humildad el fin a esta tortura

Héroes anónimos, sencillos, recatados y valientes sonríen para ocultar su dolor ante tan cruel virus que cada día buscan sus aliados para ir eliminando a nuestros semejantes. Los arriesgados funcionarios, nos estrechan con un abrazo virtual... sucede en el hospital de Linares y otros de toda la nación.

- ¡Estamos en guerra señores!

Ahora sí que es cierto y el arma esencial es la unión y acato a las normas establecidas y ordenadas por las autoridades pertinentes.

Gritos de guerra: ¡¡Somos todos mortales!!

En el inicio de este relato expreso que, mi existencia se va debilitando y levemente empieza por las pupilas de mis ojos que están como dos trozos de escarchas turbias que bien no me dejan ver.

Entonces debía operarme de cataratas. Considerándome libre pensador, confié en los profesionales y los ángeles vestidos con túnicas de distintos colores que identificaba su oficio, entregando bondad y ternura para los pacientes.

En publicación de hace un tiempo narré todo el proceso de la cirugía practicada y la encantadora atención y bondades ofrecidas.

Y fue así como llegó el día 30 de enero de 2021 para probar y elegir marcos de los futuros lentes. Se me llamaría al celular para notificar fecha de entrega. Todo llegaba a su término con un final sorprendente...

Imaginé que habrían elegido a la representante de la bondad, simpatía, delicada y fina atención sin discriminación.

Al pasarme los artefactos pude observar maravillado y extasiado, unas delicadas y preciosas manos que mostraban unos perfectos, lindos y demasiado bello deditos de princesa.

No pude callarlo y el silencio ordenó decirlo.

La señorita Deisy Mondaca sonrió y tuve la osadía de mirarla descubriendo su precioso rostro angelical.

No era un acoso. Era un homenaje a lo perfecto.

Entonces me convencí de que no había quedado ciego.

Pero la pandemia sigue sumando virus y el COVID clava su estaca de la muerte.





Carlos Yáñez Olave,

Escritor