Opinión 29-01-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La señora Melania y Andrea

En verano no solo nacen romances, sino que, también encuentros con personas que conducen al pasado, al recordar con su presencia las primeras experiencias en la juventud.

Hace poco caminaba por calle Maipú, casi esquina Januario Espinoza y a la distancia diviso a una enérgica señora de buena voluntad y tierna, con su carrito de compras.

La verdad que me alegré, puesto que a mi memoria afloró aquella imagen llena de orgullo cuando de mi mano se aferraba confiada y alegre mi primera hija, con destino a su clase de catecismo. Preciosa niña, inocente, de bella sonrisa, tan pura como la luna antes de un eclipse.

Llegué frente a la señora del carrito saludándonos con un abrazo fraternal cubierto de cariño y admiración. Entonces recordé su nombre Melania Muñoz Gatica, una dama humilde y solidaria. Catequista durante 25 años.

Orientó a mi hija sin discriminación ni mentiras que Cristo fue hombre como todos nosotros, el cual derramó sus lágrimas en la cruz, no solo por su tortura física, sino que también moral. Pues sufrió la traición de aquellos en quien confiaba y desde la elevada cruz podía observar a sus verdugos que sonreían complacidos. Vio la hipocresía y la maldad de falsos cristianos que seguirán existiendo en la tierra y que hoy a nosotros consta.

Generalmente la practican algunos políticos en sus campañas electorales, disfrazando su carita de bondad y falsa sonrisa

La señora Melania enseñó a Andrea los beneficios de la honradez y no por el hecho de ser pobre, es digno de lástima y compasión cuando se basa en ella para ser un ladrón.

Actualmente se dedica a visitar enfermos y sin latearlos, con su rostro lleno de gracia de bondadosa sonrisa transparente y bella, les alivia el doloroso estado en que se encuentran.

No me fue necesario consultar por qué permanentemente usa aquel carrito de compras, sin ir a ellas. No apela a un bastón. Camina aún erguida y confiada. Entonces por seguridad aquel carro siempre la acompaña.

En el instante que conversábamos, pasaron tres ladrones, de aquellos que no necesitan trajes a rayas para identificarlos.

Me quedé en silencio y le sonreí. Todo aquello bastaba para comentarme que también fueron sus alumnos, pero erraron el camino. Doña Melania pidió a Dios los perdonara, pero creo (como libre pensador) que son muchos escondiéndose tras la corbata, e incluso llegando a ser autoridades. Y esto Dios no lo ve; además, hay eclipse de luna y de sol que los esconde en el cinismo e hipocresía.

La señora Melania siguió su camino y mi hija Andrea los fines de semana a cargo de una Casa de Reposo, observando el triste final de nuestra existencia.



(Carlos Yáñez Olave)