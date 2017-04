Opinión 27-04-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La tristeza de Benancio

El otoño ofreció lluvia al atardecer, para que las estrellas esparcieran en la noche la luz que les regala generosamente la luna y el sol. Las hojas regadas en la tierra se desintegraron en el barro y las hortensias con sus pétalos ya mojados, se agacharon semejando ancianos sin bastón. Pero al día siguiente hermosas nubes blancas coquetearon con el sol, besando su presencia, el cual agradeció pintándoles en el cielo, ese azul que embellece nuestra querida bandera.

Es indiscutible que cuando el astro de oro, asoma después de un día gris y lluvioso, se despierta la alegría conductora de la felicidad y aparece aquella sonrisa, que transforma al odio en amor.

Justificada es entonces, la felicidad de Benancio. Además era su día de suerte, ya que había ganado una comisión onerosa a su favor. Feliz llegó a casa a la hora de almuerzo, anunciando a su mujer que vendría un maestro, para que en la tarde remodelara parte del segundo piso.

Descubrió en su mujer unos ojos que sonreían con satisfacción, lo que despertó su ánimo de complacerla y es por eso, que en el antejardín de su hogar, se inclinó para despedirla con un beso más prolongado que de costumbre, al momento en que ella se retiraba a sus labores.

Junto al maestro trabajaron hasta tarde, sin descansar, deseando terminar con una obra lujosa, para satisfacer a su amada; por lo tanto ayudó con esmero, para que aquello quedara a la perfección y lograr una vez más esa sonrisa que hacía más bella a su señora esposa.

Su bolsillo quedó casi vacío, cuando pagó los materiales y constructor. Pero, Benancio soñaba con la alegría de su adorada reflejada en su linda sonrisa.

Luego sacó la viruta, sacó lustre al piso aireó el espacio e imaginó el asombro placentero de quien quería sorprender con aquellos cambios y nueva puerta de la alcoba. En el sitio cantó suavemente, para no asustar a las avecillas que anidaban en los arboles de hojas perennes; en tanto barría, seleccionando las paltas caídas que en la noche de lluvia el viento había esparcido.

Terminó aseando la vereda, donde se le acercó el perro callejero que su compañera alimentaba. Se paseó la lengua por el hocico, dando a entender que tenía hambre.

La tarde ofreció los últimos rayitos de sol, cansada y silenciosa. Entonces llegó ella…

-¡Hola!... ¿Hay comida, para mi perrito? ¡Me está esperando afuera!

-¡Ya lo atendí! Respondió Benancio, sintiendo que su pretendida alegría, perdía valor y energía. La voz se debilitó escondiéndose avergonzada en su interior. El alma lloró un suspiro, en tanto ella fue nuevamente a la calle a ver su regalón. Le hablaba como si fuese un niño, dejando la ternura allí con él. Luego regresa y pregunta si vino el maestro.

-¡sí. Vamos a ver el trabajo! Con entusiasmo responde Benancio, y pretendiendo recuperar su orgullo. Subieron enseñándole la nueva puerta con moderno seguro… ella se sentó contemplando, como lo hace un patrón de fundo ante el obrero y con aires de entendida profesional, exclama -¡No me gusta... Hay que pintarla! Eso tiene…, hay que…

Benancio tragó su decepción con dificultad y recordó la violencia sicológica intrafamiliar. Humildemente cambió el tema preguntando con suavidad…

-¿Viste la vereda y el patio?... ¡Los deje impecable!

-¡No los he visto!

… Benancio miró hacia el suelo y lentamente se fue a la cocina. Allí le tenía la bandeja a su amada, para que tomara once viendo su teleserie favorita, en tanto él, subió con la suya para escuchar música clásica o esa sacra, velando su amargura.

En la fría noche, las estrellas titilaban haciéndose guiños para distraerlos, sin lograrlo. Buscaron cansancio para que durmiera… Los desvelos lo cubrieron con sábanas de tristeza, decepción y mucha amargura.





(Carlos Yañez Olave)