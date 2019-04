Opinión 09-04-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La tristeza de Kate

(Carlos Yáñez Olave)



En un local comercial de mi ciudad, descubrí en mis diarias compras a una señorita muy especial que se turnaba en la caja. Excesivamente seria, silenciosa, educada, y muy concentrada en su labor.

Imponía respeto y admiración por su fina e indiferente atención, sin coquetería que diese lugar a preguntar su nombre, como la mayoría de los chilenos acostumbramos a consultar para posteriormente saludar con respeto cada día.

Pero, esto no es lo que ocupaba mi pensamiento, sino que su notoria nostalgia que se delataba en sus ojos que bañaban en la melancolía su mirada.

Me declaro extremadamente sensible y es por eso que cada día regresaba con la compra al hogar, por mucho tiempo contagiado de tristeza por su oculto problema.

En una oportunidad la encuentro usando lentes ópticos, lo cual parecía molestar, ya que a cada instante se los sacaba.

Imaginé haber descubierto motivo de su drama. No pude esconder en mi silencio el confesarle que con o sin ellos, se veía igual de hermosa…

Entonces sonrió y fue en aquel instante que dejó al descubierto cuan bella es.

Otro día la veo con un pequeño ayudante y también me equivoqué al considerar era su hijo.

Tan jovencita y lo más probable era el motivo de su permanente silencio amargo con huellas de lágrimas ocultas.

Cuando la vi por primera vez sonreír, mostró unos extraordinarios y bellos dientes blancos y bien alineados, los cuales me hicieron imaginar la sonrisa de nuestra linda cordillera al despertar cada día. Ver el cielo más azul y aunque el alma no tiene color, la vi rosada, llena de ternura. Su mirada dulce como aquellas melodías que te hacen soñar despierto y no solo dormido. Su ternura como besos de niños inocentes y puros. Su boca de preciosos labios como formados por pétalos de rosas desprendidos desde un jardín del cielo, Sus cabellos una cascada de seda caída del nido de bellas mariposas…

Al observarla, se hizo presente en mi memoria la imagen de lo más exquisito placentero que se me ha otorgado en mi existencia. Era el aroma y la ternura de aquella mujer que me abrió las puertas del verdadero amor que se quedó eternamente en todo mi ser.

Aumentó en mi una admiración casi sagrada hacia esta bella dama con intención de protegerla y tan solo mirarla como se mira la hermosa luna en una noche estrellada. Lejana e intocable.

Pero, un día y otros, aquella linda niña no estaba.

Pasando un tiempo consulté a una señora de sonrisa suave y casi apenada, quién me comunicó que aquella señorita llamada Kate, ya no trabajaba allí, luego confesó ser su madre.

Su voz me pareció misteriosa, preocupada y nostálgica.

Paso mucho tiempo. Creí no verla más.

Un atardecer de otoño pasé por la Alameda encontrándome bajo las sombras de aquellos enormes árboles que, en muy lejanos años fueron testigos de bellos romances, a una pareja de tiernos enamorados. La hermosa joven abrió sus ojos que cerraba al besar a su amado; entonces pude descubrir que era Kate, la cual sonreía con placer y satisfacción.

Intenté seguir inadvertido, pero ella con sorprendente personalidad, pronunció mi nombre, pidiendo me acercara, presentándome a su pareja o príncipe azul.

Era el mismo lugar donde recibí y entregué promesas de amor.

Quedé convencido que también en otoño se puede cultivar romances y que se desprenderán las hojas de los árboles terminando muertas en el barro de invierno, pero el amor jamás.

Sus manos entrelazadas con miradas transparentes y sinceras, me entregaron la ilusión que Kate estaba en su nido ideal. Cuna de su futura y eterna felicidad.

Aquella escena me llevó a la infancia recordando que, con esa misma energía de juventud y encanto, en ese mismo sitio ,perdí a la siempre amada porque a mis padres no les agradaba.

Después de un breve diálogo me retiré convencido que había descubierto el motivo de la tristeza de Kate.