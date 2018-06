Opinión 21-06-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS La tristeza del Melado

En los montes del Melado los tricahues dejaron de cantar por un tiempo, en tanto los aguiluchos desplegaron sus alas en silencio para flotar volando entre nubes blancas y cielo azul escribiendo en el espacio: ¡Bienvenido ,amigo José Rubén Solorza Solorza.

Las ovejas detuvieron su andar mirándose unas a otras, preguntándose al igual que el numeroso cabrío…¿ Y ahora quién nos llamará al atardecer, cuando parecía contarnos una a una para saber quién faltaba en el rebaño?...su silbido era la música de cada amanecer cuando el sol se agarraba con sus rayos a la cima cubierta de nieve.

Las golondrinas peinaron su traje de duelo para desfilar ante la viuda que lloraba mirando el fogón con un espacio vacío en su piso de totora y un mate que hoy deja la mano estirada ofreciéndose a quien se fue…

Afuera de la cocina, el Melado tendió una capa blanca que crecía al caer unos copos blandos y suaves como plumas de palomas tiernas, sembrando la paz. Paisaje de aquel otoño que también pronto quiere partir.

_¿Y cómo no habría todo esto de suceder?...

José Rubén desde muy niño se encantó con las bondades que ofrece la precordillera en aquel lugar denominado “El Melado”. Enfrentó animales indomados, protegiendo a los domesticados, cooperando con el despeje de senderos para que los turistas pudiesen disfrutar de los encantadores paisajes, bebiendo aguas puras de las vertientes vírgenes y bañándose en un río de aguas cristalinas y tan transparentes como las gotas de rocío que pintan más rojo los copihues colgantes en las quebradas con avellanos que peinan sus ramas en esteros escondidos, bañando sus frutos multicolores en las danzantes aguas del estero.

Atravesó ríos y montes para descubrir a su bella amada, Rosa, quien ahora no llora a gritos para no despertarlo de su sueño eterno, pues el corazón lo está haciendo en silencio con suaves latidos que pronuncian su nombre.

Es fácil imaginarla ,recordando cuando jóvenes tomados de la mano y desde lo alto de un cerro miraban los valles de frondosas praderas soñando con hijos que vieron nacer y también crecer con hermosura e inteligencia complementada de ambos…todavía se ruboriza al recordar el primer beso con aquel sabor que la hizo soñar con dulzura y con un leve temor a pecado. Pero al día siguiente desde las alturas del Melado le gritaron a Linares que allí nace el amor con ternura, fidelidad y hasta la eternidad.

Señora rosa, sé que su compañero en ese otro lugar está buscando ramitas de ternura para construirle un nuevo nido. En tanto sonríe complacido recordando aquella enorme ovación que pidió uno de sus tantos nietos, llamado Rodrigo.

Aplausos que hasta el señor Cura hizo sonar, y estremecerse orgulloso al hermoso Melado.



(Carlos Yáñez Olave)