Opinión 08-04-2017

Cuentos que parecen Cuentos La Universitaria “Te extrañamos Pilar…)

La preciosa joven llevó el café a cuatro desconocidos y naturalmente que lo hizo seria con una mirada que exigía respeto. Su boca no esboza ni siquiera un intento de sonrisa, a pesar de que sus hermosos labios y blancos dientes no hacían necesaria aquella para ser más bella.

No voy a recurrir a la hipocresía para ocultar mi observación hechizada que se detuvo en lo más maravilloso de esta linda dama y que fueron sus ojos perfectamente dibujados cuando el Creador enviaba un beso al cielo para rescatar el azul de éste y colorearlos.

Su mirar tierno y con aquella decencia que la convertía en princesa, confundió a Dios y El pidió prestado a la Primavera el verde que pinta los campos en septiembre y al igual como lo hizo con mi amada, ordenó a los ángeles embelleciera aquellos ojos que con tan solo mirarlos, producen el más hermoso de los sueños convirtiendo las penas en alegrías.

Tan hechizadores que estoy convencido que hasta un suicida desistiría de sus intenciones al verlos.

Uno de los cuatro que estábamos en la mesa de la Esquina Luz (así le denominamos a la esquina de Manuel Rodríguez con Independencia, puesto que es la más iluminada y concurrida frente a la plaza), decía que uno de nosotros criticó la seriedad de la linda joven, considerando que su actitud era propia de una mujer arrogante, mal educada y prepotente.

La verdad es que me incomodó su crítica injusta y mal educada. Lo consideré como pedante al exigente amigo. Aquello no fue impedimento para llevar a mis desvelos la bella imagen de esa mujer de virtuosa belleza.

No es pecado ni delito el apropiarse de la belleza que cubre a toda mujer chilena y extranjera, para convertir en poesía su presencia. Es tan fina su belleza y por lo tanto delicada, que basta una mirada insolente y palabra mal aplicada para desvanecerla.

El tiempo pasa dejando enseñanzas y nos aplicó una lección.

La joven hermosa era una estudiante universitaria y en verano trabaja para costear sus estudios o darse unas pequeñas vacaciones. Así como al igual, lo hacen miles de chilenas honradas, inteligentes y bellas.



(Carlos Yáñez Olave)