Opinión 06-07-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Las veredas también mueren

Tiempo muy remoto, pero todavía late en mi memoria cuando la prolongada calle Esperanza (a muchos le sonríe un pícaro recuerdo, cuando nombre a ésta) la cual termina hasta entregarse a Patricio Lynch. Ambas sin pavimentar, pero con veredas que no confundían a los usuarios que si sabían de calles.

Aunque algunos no sabían leer ni escribir se ubicaban civilizadamente para respetar su uso y los peatones instruidos caminaban sin dificultad, puesto que se les mantenía en perfectas condiciones y las dueñas de casa, casi de madrugada cuando las diucas no temían cantar en árboles desnudos de Otoño, barrían con entusiasmo y orgullosas comprobaban que su domicilio se destacaba aún más aquella decencia y atractiva vista.

En la pantalla de mi memoria se proyecta la calle Patricio Lynch con sus veredas amplias y seguras para quienes la usaban, sobre todo los escolares que se dirigían a la Escuela 35 y otros a Salesianos, dirigiendo sus pasos con seguridad por el sendero, sin peligro para llegar a su meta salvados de atropellos, puesto que no tenían que bajar a la calle, menos los autos subían a la vereda.

No puedo olvidar a la señora Efraína, abuela de una bella niña llamada Noemí. Creadora de la novena en el mes de noviembre convocando a numerosos vecinos del sector de la Población Oriente, incluso de la montaña venían a la ciudad para quedarse en el período. Su nieta era prácticamente la anfitriona del evento, quien ornamentaba con coloridas flores de la época el improvisado altar.

En toda el área se escuchaba los cantos y rezos que con respeto y sin obligación en nuestros sitios, repetíamos a la distancia.

Algunos jóvenes respetuosamente llegaban con el solo ánimo de contemplar a la hermosa joven, a quien pretendían con decencia y educación.

Los días domingos infaltable a la misa en la Parroquia salesiana, vistiendo preciosos vestidos que la hacían más linda y admirada, sobre todo por el recato sin provocación de aquellos.

Conocí a un lolo de aquellos años, que se escondía tras frondosos árboles para admirar a tan encantadora niña. Cuando en una oportunidad le sonrió un saludo. El rezó un padre nuestro y tres ave María.

La abuela con satisfacción y orgullo despedía a su niña, la cual se desplazaba con confianza por aquellas vereditas de calle Patricio Lynch, amplias y limpias. Despejadas de carretas o caballares.

Sus dueños sabían el significado de aquellas. Había un pueblo culto y civilizado ,respetuoso y humano.

Creo que las autoridades de aquel entonces no eran pagadas. Lograban mantener controlado el orden y respeto por las aceras, educando a los usuarios.

Fue así que Linares, obtuvo con orgullo el reconocimiento de “Ciudad Encantadora”…

Hoy calles y veredas pavimentadas.

Pero, lamentablemente los años se fueron llevando a aquellas abuelas que barrían y los abuelos se llevaron las carretas. El lechero se compró camioneta y los hijos del barrio compitieron adquiriendo vehículos mejores para atravesarlos en las aceras…quizás para que sus vecinos imaginaran que habían salido de la pobreza .Material,pero no intelectual.

Hoy día vemos por toda la ciudad, como aquellas veredas fueron olvidadas y están muriendo de tristeza…

Además de incontables pisadas que a ellas agrada ,porque para eso se construyeron ,reciben como tortura hoy día pesados carros que las hieren quebrando sus bloques de cemento, llenándose de barro cuando los “señores” lavan sus coches, incluso con pregunta a los peatones-¿Perdón lo mojé?...

De casa saliendo a la vereda es un peligro casi mortal. Vehículos a excesiva velocidad y uno se confunde …-¿estoy en la calle o en la vereda?

Antes alumbraba más una vela a las normas del conductor que hoy luces led con modernismos. Creo falta otro tipo de luz para la educación de aquellos irresponsables.

Las aceras de Patricio Lynch son angostas,dejando suficiente espacio para estacionar en forma recta.Pero la prepotencia les permite ubicarse atravesados sobre ellas. Si se les dice algo,se bajan amenazantes preguntando-¿la vereda es tuya?...

Estos mismos pepotentes, anormales, son los que cuando llueven pasan velozmente donde se acumula agua para bañar a los peatones…¿civilización?...

Sabemos que las reparaciones son carísimas.Entonces que paguen quienes las destruyen.Por lo tanto,parteen sin perdón ni rebajas a los causantes,para reparar los daños causados.

Además prohibir en zona urbana los Centros de Acopio, donde se acunan el origen de distintas especies de bichos ,los cuales transportan innumerables cantidades de bacterias.

Para que podamos manifestar con honestidad y sin engaño…Linares “Ciudad Encantadora”

No dañemos las veredas, pues ellas también mueren.





(Carlos Yáñez Olave)