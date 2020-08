Opinión 25-08-2020

Cuentos que parecen cuentos Llanto de viejo, llanto de hombre



No es a gritos, ni con lágrimas para los demás. Es aquel llanto como el que tuvo mi padre cuando caminó kilómetros y muchas horas llevando en su corazón aquellos arañazos que lo van desangrado hasta llegar a casa para comunicar a su esposa que a su hijo menor lo habían asesinado en cruel y cobarde tortura.

Escondió su rostro en un rincón de su hogar y dando su espalda a la familia en suspenso para que no descubrieran sus ocultas lágrimas, murmuro en palabras entrecortada heridas y débiles, ahogadas en ese llanto interno que ocultaba como hombre , padre y tal vez pidiendo a Dios perdonara aquel instante de duda en su existencia de bondad.

Porqué tanta maldad y sufrimiento para aquellos que al anochecer y despertar rezan agradeciendo la gracia del Señor?

Pero ahora mi llanto es porque cuando escucho y veo imágenes en televisión con impotencia y decepción avergonzada, como nosotros los valientes y orgullosos chilenos retrocedemos a etapas indígenas rechazando una disciplina civilizada y humana para enfrentar esta pandemia que podría ampliarse con otras epidemias por el hecho que no acatamos las instrucciones implantadas

Cuando se intenta experimentar para llegar a la normalidad para evitar cuarentena toque de queda y muchos otros... salimos como animalitos acorralados aprovechando la abertura de las trancas para irnos al centro de la ciudad sin respetar las normas impuestas para nuestro bien.

Siento pena y salgo al sitio intentando evitar la realidad y me sigo encontrando con ella.

Tal vez a muchos amigos no encontraré y ellos a mí no encontrarán... cuántos ya se han ido y no volverán...? Se marchitarán las rosas de primavera y los porfiados no se irán.

Entonces siento mi llanto interno recordando nuestra hermosa plaza , la cual se torna aún más bella con la presencia de las hermosas, finas y tiernas mujeres de la provincia de Linares, aquellas que con su mirada de sonrisa suave y encantadora y con su angelical -Hola -! Nos auyenta el dolor de la soledad y el encierro.

El alma y corazón están tristes... me voy al solitario quincho dudando compartir nuevamente con los amigos . Contemplo la asadera que construí y sus cenizas están muertas, pero en mi memoria revive los placeres junto a la inolvidable amiga Rebeca y Víctor ... imagino que ya no volverán.. La juventud, los secuestró, aquella que perdió el camino de regreso. En mi interior existe un llanto escondido que pide a gritos poder escapar, pero hay algo, más que las cuatro paredes que lo mantienen cautivo...

Aún me pregunto si ese llanto reprimido algún día podrá aflorar...

Con esa alegría de hombres libres, estrechándonos en abrazos, apretón de manos y el beso en la mejilla..





Carlos Yáñez Olave

Escritor