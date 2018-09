Opinión 18-09-2018

Cuentos que parecen cuentos Los abuelos y el odeón mudo

Es indiscutible que nuestra plaza de Linares es tan hermosa como lo son las mujeres chilenas. Exhibe como ellas colores, aromas, alegría, ternura y belleza. Pero, sin embargo en unos de mis paseos descubrí a unos simpáticos abuelos en un escaño frente al kiosco protegiendo con su brazo derecho sobre los hombros de su linda pareja de sedosos cabellos blancos, a su amada. Ambos uniformando una sonrisa triste y nostálgica que contrastaba con la belleza del lugar. Sus apenadas miradas se dirigían hacia el odeón. Lo que me llamo mi atención y despertó curiosidad. Tanto, que después de tres vueltas opté por acercarme, saludándolos con respeto y cariño, pues se veían serenamente dulces y pasivos.

¡Perdón, hace rato que los observo mirando casi con pena el kiosco u odeón. Pero allí no hay nada! ¡Precisamente señor, no hay nada! Respondió la abuela con una sonrisa tan linda, como el abrir de pétalos de una rosa en primavera. Acto seguido el abuelo acotó: ¿Ud. bien mencionó odeón!

Exactamente es lo correcto, pues odeón es un lugar es un lugar donde se escucha música y cantos. Con mi señora recordábamos con tristeza nuestra juventud cuando después de misa del día domingo, nos veníamos a escuchar y a ver las interpretaciones melodiosas y encantadoras de los militares.

La banda de la Escuela de Artillería le llamábamos, interrumpió con entusiasmo la señora. Continuando aquí en este mismo lugar nos conocimos con Miguel Alfonso, claro que era otro escaño, agregó con una alegre carcajada. De esto hace mucho y largo tiempo. Incluso el miraba con timidez simulando escuchar la música. Yo también pero creo influyo el ambiente puesto que me dijo muy suavecito y casi al oído.

Me robaría una flor de los prados para obsequiársela sonrojada le respondí más o menos en el mismo tono, que eso no se hacía. Que no debe reducirse la belleza de esta plaza respondió que estando yo presente la hermosura sería igual.

Después de una femenina, dulce y amorosa sonrisa, la abuela confeso que pasaron muchos domingos con el mismo encuentro tímido y ansiado por ella llegara el momento de la declaración. Invitado asentarme lo hice y allí analizamos el ambiente hermosísimo, pero callado con un odeón mudo.

No hay música ni cantos contemplados a la gente saliendo desde la catedral algunos cabizbajos como arrepentidos haber ocultado un pecado al confesarse, las damas vestidas elegantes y perfumadas, con sus cabellos brillantes y sedosos. Sonrisas de cielo azul contándose unas a otras el desinfiel de alguna. Los escaños están vacíos y los feligreses suben a sus autos u otros caminando rumbo a casa, para seguir con una latosa rutina.

Es linda la plaza con sus prados bordando aromadas y coloridas flores, pero solo el viento logra en las ramas de los arboles emitir un sonido musical, como también la risa encantadora de una exquisita y fina mujer…

Lamentablemente impera la ausencia de melodías que remedia gratuitamente el estrés y mal genio de los visitantes. La carcajada de los niños satisfechos y sin hambres intenta reemplazarlas, pero esa alegría es breve.

Quienes tuvimos el placer grato y necesario para sentirnos libres celebrando el estar sanos y lúcidos escuchando la banda de la Escuela de Artillería, hoy pasamos nostálgicos miran un odeón vacío y una plaza sin cantos.

Recuerdo en aquel tiempo cuando personas mayores recibían una pincelada de serenidad para llegar al hogar con aquellas ganas de abrazar al ser amado destinado aquellos deseos que los militares despertaron con instrumentos musicales, acallando los fusiles para no interrumpir aquella paz sagrada. Entonces él y ella danzando la celebraban.

Se durmió aquella música y canto en el odeón.

Ahora está mudo y los linarenses satisfechos, porque solo ha dormido y no ha muerto.



(Carlos Yáñez Olave)