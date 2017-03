Opinión 30-03-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Los milagros de Julio César

Los años se han ido sucediendo con sus estampados normales de penas y alegrías. Afortunadamente estas últimas no se destiñen en la memoria y cuando nos encontramos con los protagonistas que hicieron posible esta realidad, parece revivirse aquellos pasajes gratos y felices. Aunque sea en unas circunstancias de tristeza y dolor.

En el mes de febrero del dos mil diecisiete, salí con obligado destino hacia el conservador de Bienes Raíces de mi ciudad y pasando frente a la Biblioteca Pública Municipal, en mi cerebro una luz ordenó invitación a consultar por mi amigo Carlos González Ruz .No acostumbraba a hacerlo. Se me informa que recién se había retirado, pues uno de sus hermanos había fallecido…

No sé por qué, pero imaginé sería Julio César. Posteriormente se me confirmó.

Aquella noche en mi hogar me cubrió un manto solitario, de cielo estrellado y hermosa luna llena. Mi señora se encontraba en Viña del mar, junto a mi hermana. Por lo tanto, nadie había en casa, pero sí, mi fiel amiga Olivetti, la cual es única en lograr abrir las puertas a mi inspiración y despertar tu presencia eterna en mi corazón. Me esperaba para que los dedos presionaran sus teclas avisándome que no estaba solo. Y era cierto, ya que Julio César despertó mi memoria y en la pantalla de los recuerdos se proyectó aquellos años cuando junto a su familia viajábamos todos los veranos a Constitución. Cuando los caminos aún no conocían el pavimento. Son pasajes en la existencia, maravillosos e inolvidables, que pocos hemos tenido el privilegio de gozarlos.

En un enorme camión, el papá de mis amigos organizaba y ordenaba la salida. En la noche un jugoso asado al palo, con moderado vino en nuestros vasos, ofrecía la madrugada tibia con aquella luz de las estrellas y luna que alumbraba la felicidad de todos y aquella alegría que acusaba con el canto, el entusiasmo sin exclusión.

Don Arturo González, el jefe de hogar, se preocupaba que nada faltara, incluso si alguien no tenía dinero, él se las arreglaba par que nadie lo notara.

AL subir al camión. Nada estaba ausente, ni la guitarra y el vino. El jugo para las chiquillas, como también el mate. No solo la familia componía el paseo, incluían amigos seleccionados. Tuve la fortuna de ser considerado como hermano. Con Carlos, éramos más unidos compartiendo diabluras, pero sus padres y sobre todo su dulce mamá no permitían discriminación, exigiendo igualdad y los mismos derechos.

Retribuíamos con el respeto y la obediencia, lo cual era premiado con aquel cariño paternal y fraternal de ellos, teniendo como resultado aquella dicha de gozo universal. Tanta, Que en la playa el mar aplaudía nuestra presencia y las olas reían a carcajadas haciendo eco en esas rocas acinturadas por Cochayuyos que parecían tentáculo de pulpos escondidos. La brisa marina humedecía el rostro de las bellas mujeres eternizando la belleza y ternura de la esposa de Arturín. No exagero si confieso, que la voz de ellas parecía el susurro de los ángeles comentando nuestra alegría. Todo era amor, sin darse un beso. Bastaba aquella satisfacción de cada mañana al contemplar vivos y todos como hermanos… Sería lata si les cuento toda la belleza que en las rocas petrificadas de nuestro cerebro quedó grababa…

Hoy día también me importa que aquella noche de febrero, pude apreciar este primer milagro de Julio César…-¿Y, quien fue él?

Un estilista que estuvo de paso en un famoso Canal de Televisión.

Su espíritu aventurero no le permitía el sedentarismo, por lo que emigra a diferentes ciudades de su propio país, llegando a Chillán por varios años haciendo famoso y de estilo un elegante Salón de peluquería. Posteriormente se vino a Linares su ciudad natal, donde enfermó. Emprendió tantos vuelos, que sus nobles hijos y señora Mary Rosa no pudieron evitar. Pero, lo amaron hasta que emprendió este último.

El primer milagro fue aquella noche que me hizo recordar todo lo más hermoso junto a sus padres, hermanos y amigos, que precedentemente he relatado. El otro fue el encuentro de aquellos que juraba no volver a verlos y sin embargo surgieron con los mismos signos y rasgos de aquellos benditos tiempos, que renacieron al encontrarnos.

Me sorprendió con otro, cuando creía una aburrida misa y sin embargo al más exigente había agradado y complacido. El diácono que la oficiaba, de pronto se inclina y aparece una guitarra en sus manos fortaleciendo su voz privilegiada. Mitigó el dolor y pena de la familia con su diálogo y canto. Imaginé a Julio César sonriendo con sus manos cruzadas sobre el pecho. Entonces cuando terminaban las bendiciones, una amplia ovación fue para el que se marchaba y a quien ofició la misa de despida.

No solo tu porte fue grande, sino que también lo que lograste Julio César González Ruz (q.e.p.d.) .Te veo en una de las cabañas en Constitución cenando con tus padres y los otros hermanos que antes partieron…

La luna llena al despedirse en el amanecer, recibiendo el beso del sol, me hizo un guiño malicioso y me dijo -¡Ahora está en el cielo, peinando a los angelitos!

Un pequeño nieto, con un ramo de albahacas, aromó su camino celestial. En tanto los ojos, azularon más el cielo.





(Carlos Yáñez Olave)